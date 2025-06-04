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Таунхаусы с террасой в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
$367,687
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Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

с садом
Недорогая
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