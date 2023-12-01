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Виллы в Cassa de la Selva, Испания

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1 объект найдено
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком в Cassa de la Selva, Испания
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
€1,65 млн
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