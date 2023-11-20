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Жильё в Buenavista del Norte, Испания

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Buenavista del Norte, Испания
Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
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