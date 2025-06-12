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Таунхаусы в Барселонесе, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Барселона, Испания
Таунхаус
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Таунхаус в 400 метрах от моря в районе Диагональ Мар города Барселона. Общая площадь 273 м.к…
$1,29 млн
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Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

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