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Виллы в Баше-Кампе, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Вилла
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом в клас…
$1,82 млн
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Вилла в Cambrils, Испания
Вилла
Cambrils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Камбрильсе, Таррагона. Этот уютный дом площадью 310 квадр…
$740,798
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Параметры недвижимости в Баше-Кампе, Испания

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