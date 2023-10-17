Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Arona

Земельные участки в Arona, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Площадь 12 700 м²
Испания Коста Дорада провинция Таррагона   Земля под отель  …
€5,63 млн
Земельные участки с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Земельные участки с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Площадь 280 м²
Земельный Участок с Открытым Видом в 5 Минутах от Пляжа в Аликанте, Коста-Бланка Предлагаемы…
€183,143
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,44 млн
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
Площадь 1 130 м²
Продается полностью огороженный участок с видом на море. Кроме того, здесь очень небольшой у…
€175,243
Земельные участки 75 спален с бассейном в Валенсия, Испания
Земельные участки 75 спален с бассейном
Валенсия, Испания
Комнаты 75
Площадь 3 000 м²
Продаётся большой земельный участок под строительства жилого комплекса класса "люкс",…
€1,83 млн
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельный участок под строительство виллы, расположенный в комплексе Монте Майор, Бен…
€234,433
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земля расположена на улице Кавалл Бернат, в самом центре магазинов и коммерческого района. …
€290,403
Земельные участки с видом на море в Serra Brava, Испания
Земельные участки с видом на море
Serra Brava, Испания
Площадь 1 750 м²
Участок в 3 км от пляжей Льорет-дель-Мар с прекрасным видом на море в элитной урбанизации Се…
€78,108
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Mont-roig del Camp, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Mont-roig del Camp, Испания
Площадь 12 м²
Большой городской участок на пляже Мон-Роч-дель-Камп. У нас было 3 участка в отличном месте …
€12,02 млн
Земельные участки с 0 bedrooms в Вальдепеньяс, Испания
Земельные участки с 0 bedrooms
Вальдепеньяс, Испания
Fínca Rústica расположен недалеко от города Корбера, рядом с полем для гольфа и аэропортом. …
€331,557
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location в Almoradi, Испания
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location
Almoradi, Испания
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
€146,683
Realting.com
Перейти