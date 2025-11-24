Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Аликанте, Испания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эксклюзивная квартира в жилом комплексе, расположенном на пляже Сан Хуан, с парковочным мест…
$2,534
в месяц
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой