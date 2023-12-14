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Квартиры в Альбасете, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни у моря в Альбасете, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Альбасете, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Представляем квартиру в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 3 км от моря, р…
€214,995
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Параметры недвижимости в Альбасете, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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