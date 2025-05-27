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Квартиры с садом в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Санкт-Петербург
807
Калининград
134
Красное Село
714
Ленинградская область
518
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Пре…
$185,462
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Застройщик
ElyBay
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Типы недвижимости в Северо-Западном федеральном округе

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Параметры недвижимости в Северо-Западном федеральном округе, Россия

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