Квартиры-студии в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Санкт-Петербург
4
6 объектов найдено
Студия 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Студия 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
Продается компактная светлая студия 10 м2 в пешей доступности в 5 минутах от метро . Обре…
$28,193
Студия в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Студия
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Площадь 13 м²
Этаж 1
Продается уютная светлая с дизайнерским ремонтом 12,5 м кв ,студия -апартамент с мебелью!!! …
$51,761
Студия 1 комната в Калининград, Россия
Студия 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/13
$116,176
Студия 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Студия 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 1/4
Продаeтся студия-арартамент с дизайнеpским pемонтo12 м2 c мебелью и техникой под ключ Ном…
$28,193
Студия 1 комната в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 9 м²
Этаж 1/4
Продается уютная светлая с дизайнерским ремонтом 9.4 м кв ,студия -апартамент с мебелью!!! …
$35,834
Студия 1 комната в Калининград, Россия
Студия 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/13
$118,877
