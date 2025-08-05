  1. Realting.com
  Россия
  Первомайское сельское поселение
  Коттеджный посёлок Линтулово

Коттеджный посёлок Линтулово

Первомайское сельское поселение, Россия
от
$47,185
;
36
ID: 27362
ID новостройки на Realting
In CRM: 5641
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Первомайское сельское поселение

О комплексе

Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские сады;
→ магазины и аптеки;
→ рестораны и спа-центры

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Хвойный лес, оз. Воронцовское с эко-тропой. В пешей доступности от «Линтулово» расположено еще несколько озёр — Люблинское, Жмуркино и малое Лозовое озёра

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Гостевая парковка
→ Асфальтовые дороги с тротуарами
→ Светодиодное уличное освещение
→ Единое ограждение, въезд на участок
→ Территория отдыха: свой парк с водоёмом и две зоны отдыха
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн".

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 197 (б). Кадастровый номер 1: 47:01:1706001:11783

Местонахождение на карте

Первомайское сельское поселение, Россия

