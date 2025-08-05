Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские сады;
→ магазины и аптеки;
→ рестораны и спа-центры
ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Хвойный лес, оз. Воронцовское с эко-тропой. В пешей доступности от «Линтулово» расположено еще несколько озёр — Люблинское, Жмуркино и малое Лозовое озёра
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Гостевая парковка
→ Асфальтовые дороги с тротуарами
→ Светодиодное уличное освещение
→ Единое ограждение, въезд на участок
→ Территория отдыха: свой парк с водоёмом и две зоны отдыха
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн".
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 197 (б). Кадастровый номер 1: 47:01:1706001:11783
Местонахождение на карте
Первомайское сельское поселение, Россия
