Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Центральном федеральном округе, Россия

;
Москва
199
Московская область
835
Подольск
47
Химки
28
Показать больше
Склад Удалить
Очистить
1 165 объектов найдено
Склад 1 034 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 034 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w14880
$21,803
Оставить заявку
Склад 3 269 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 3 269 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 3 269 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14903
$5,24 млн
Оставить заявку
Склад 979 м² в Токарёво, Россия
Склад 979 м²
Токарёво, Россия
Площадь 979 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса B+. Московская обл, г Люберцы, деревня Токарево, ул Пет…
$1,54 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Склад 1 200 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 200 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14899
$1,92 млн
Оставить заявку
Склад 602 м² в Балашиха, Россия
Склад 602 м²
Балашиха, Россия
Площадь 602 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w14881
$12,694
Оставить заявку
Склад 1 812 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 812 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14901
$2,91 млн
Оставить заявку
Склад 9 777 м² в район Троицк, Россия
Склад 9 777 м²
район Троицк, Россия
Площадь 9 777 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, …
$17,36 млн
Оставить заявку
Склад 4 911 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 4 911 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 4 911 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14904
$7,87 млн
Оставить заявку
Склад 5 307 м² в район Троицк, Россия
Склад 5 307 м²
район Троицк, Россия
Площадь 5 307 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, …
$9,42 млн
Оставить заявку
Склад 9 557 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 9 557 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 9 557 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 ID: w13732
$141,414
Оставить заявку
Склад 818 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 818 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 818 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14905
$1,31 млн
Оставить заявку
Склад 1 021 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 021 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 021 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса B+. г Москва, Краснопахорский р-н, кв-л 61, 1 этаж (Юго-З…
$16,996
Оставить заявку
Склад 5 322 м² в район Троицк, Россия
Склад 5 322 м²
район Троицк, Россия
Площадь 5 322 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, …
$9,45 млн
Оставить заявку
Склад 602 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 602 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 602 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14897
$965,207
Оставить заявку
Склад 10 717 м² в Москва, Россия
Склад 10 717 м²
Москва, Россия
Площадь 10 717 м²
Этаж 2
Общая площадь 10 717,9 кв. м. Возможна сдача частями (2 090,0 кв. м. + 2 173,0 кв. м. + 2 08…
$185,008
Оставить заявку
Склад 3 250 м² в Дмитровский муниципальный округ, Россия
Склад 3 250 м²
Дмитровский муниципальный округ, Россия
Площадь 3 250 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Дмитров, село Белый Раст, стр…
$47,302
Оставить заявку
Склад 9 765 м² в район Троицк, Россия
Склад 9 765 м²
район Троицк, Россия
Площадь 9 765 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, …
$17,34 млн
Оставить заявку
Склад 547 м² в Токарёво, Россия
Склад 547 м²
Токарёво, Россия
Площадь 547 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса B+. Московская обл, г Люберцы, деревня Токарево, ул Пет…
$858,683
Оставить заявку
Склад 1 526 м² в Токарёво, Россия
Склад 1 526 м²
Токарёво, Россия
Площадь 1 526 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса B+. Московская обл, г Люберцы, деревня Токарево, ул Пет…
$2,40 млн
Оставить заявку
Склад 5 м² в Москва, Россия
Склад 5 м²
Москва, Россия
Площадь 5 м²
Номер объекта: 1078. Складское помещение, Кладовка, Келер, офис - зависит от занимаемой площ…
$12,239
Оставить заявку
Склад 1 749 м² в городской округ Подольск, Россия
Склад 1 749 м²
городской округ Подольск, Россия
Площадь 1 749 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Подольск, деревня Бяконтово…
$4,00 млн
Оставить заявку
Склад 763 м² в Токарёво, Россия
Склад 763 м²
Токарёво, Россия
Площадь 763 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса B+. Московская обл, г Люберцы, деревня Токарево, ул Пет…
$1,20 млн
Оставить заявку
Склад 1 635 м² в Балашиха, Россия
Склад 1 635 м²
Балашиха, Россия
Площадь 1 635 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w14879
$34,475
Оставить заявку
Склад 2 616 м² в городской округ Подольск, Россия
Склад 2 616 м²
городской округ Подольск, Россия
Площадь 2 616 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Подольск, деревня Бяконтово…
$5,81 млн
Оставить заявку
Склад 2 065 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 2 065 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 2 065 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14902
$3,31 млн
Оставить заявку
Склад 4 459 м² в район Троицк, Россия
Склад 4 459 м²
район Троицк, Россия
Площадь 4 459 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, …
$7,92 млн
Оставить заявку
Склад 580 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 580 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 580 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый склад класса B+. г Москва, Краснопахорский р-н, кв-л 61, …
$10,728
Оставить заявку
Склад 4 806 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 4 806 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 4 806 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса B+. г Москва, Краснопахорский р-н, кв-л 61, 1 этаж (Юго-В…
$71,114
Оставить заявку
Склад 1 034 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 034 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
Шаг колонн 12х18 м Готовность к въезду – сентябрь 2027г. ID: w14898
$1,66 млн
Оставить заявку
Склад 3 930 м² в городской округ Подольск, Россия
Склад 3 930 м²
городской округ Подольск, Россия
Площадь 3 930 м²
Этаж 1
На продажу предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Подольск, деревня Бяконтово…
$8,46 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральном федеральном округе

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
Realting.com
Перейти