  2. Россия
  3. городской округ Реутов
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в городском округе Реутов, Россия

коммерческая недвижимость
10 объектов найдено
Склад 4 000 м² в Реутов, Россия
Склад 4 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 4 000 м²
Этаж 3
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Реутов, Северный проезд, д 4,…
$92,386
Склад 7 336 м² в Реутов, Россия
Склад 7 336 м²
Реутов, Россия
Площадь 7 336 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются производственно-складские площади в 1 км от МКАД в черте гор. Реутов. …
$169,436
Склад 3 000 м² в Реутов, Россия
Склад 3 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 2
В аренду предлагаются производственно-складские площади в 1 км от МКАД в черте гор. Реутов. …
$69,290
Склад 3 000 м² в Реутов, Россия
Склад 3 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Аренда производственного-складского помещения – отличная возможность для Вашего бизнеса! Пр…
$64,670
Склад 9 000 м² в Реутов, Россия
Склад 9 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 9 000 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду производственное помещение 9000 м2. Объявление актуально! Местоположен…
$194,011
Склад 14 000 м² в Реутов, Россия
Склад 14 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 14 000 м²
Этаж 2
ЧВ В аренду предлагаются производственно-складские площади в 1 км от МКАД в черте гор. Реуто…
$323,352
Склад 9 000 м² в Реутов, Россия
Склад 9 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 9 000 м²
Этаж 1
Аренда производственных площадей – Ваш путь к успеху! Предлагаем в аренду капитальные произ…
$194,011
Склад 7 336 м² в Реутов, Россия
Склад 7 336 м²
Реутов, Россия
Площадь 7 336 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются производственно-складские площади в 1 км от МКАД в черте гор. Реутов. …
$169,436
Склад 3 000 м² в Реутов, Россия
Склад 3 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 2
ЧВ В аренду предлагаются производственно-складские площади в 1 км от МКАД в черте гор. Реуто…
$69,290
Склад 3 000 м² в Реутов, Россия
Склад 3 000 м²
Реутов, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду производственное помещение 5000 м2. Объявление актуально! Местоположен…
$64,670
