  2. Россия
  3. Ногинск
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Ногинске, Россия

коммерческая недвижимость
9
9 объектов найдено
Склад 9 316 м² в Ногинск, Россия
Склад 9 316 м²
Ногинск, Россия
Площадь 9 316 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, поселок Затишье, тер…
$146,968
Склад 11 805 м² в Ногинск, Россия
Склад 11 805 м²
Ногинск, Россия
Площадь 11 805 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс. Огороженная охраняемая территория. Видеонаблюдение на те…
$17,88 млн
Склад 11 805 м² в Ногинск, Россия
Склад 11 805 м²
Ногинск, Россия
Площадь 11 805 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс класса "А" Огороженная охраняемая территория с видеонабл…
$167,616
Склад 6 999 м² в Ногинск, Россия
Склад 6 999 м²
Ногинск, Россия
Площадь 6 999 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 6999.2 м², офисна…
$103,060
Склад 23 610 м² в Ногинск, Россия
Склад 23 610 м²
Ногинск, Россия
Площадь 23 610 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс класса "А" Огороженная охраняемая территория с видеонабл…
$335,232
Склад 5 904 м² в Ногинск, Россия
Склад 5 904 м²
Ногинск, Россия
Площадь 5 904 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА Производственно-складской комплекс класса "А" Огороженная охраняемая территория с в…
$8,94 млн
Склад 5 904 м² в Ногинск, Россия
Склад 5 904 м²
Ногинск, Россия
Площадь 5 904 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс класса "А" Огороженная охраняемая территория с видеонабл…
$83,829
Склад 23 610 м² в Ногинск, Россия
Склад 23 610 м²
Ногинск, Россия
Площадь 23 610 м²
Этаж 1
Продажа Производственно-складской комплекс класса "А" Огороженная охраняемая территория с в…
$35,76 млн
Склад 16 985 м² в Ногинск, Россия
Склад 16 985 м²
Ногинск, Россия
Площадь 16 985 м²
Этаж 1
В новом складском комплексе класса «А», расположенном в городском округе Богородский, посёло…
$250,093
