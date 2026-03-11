Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в Обухово, Россия

Склад 12 000 м² в Обухово, Россия
Склад 12 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 12 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$202,676
Склад 100 000 м² в Обухово, Россия
Склад 100 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$2,07 млн
Склад 3 751 м² в Обухово, Россия
Склад 3 751 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 751 м²
Этаж 1
Ф-А: Предлагается в аренду складское помещение класса "А". Местоположение: МО, г. Ногинск, …
$57,919
Склад 6 000 м² в Обухово, Россия
Склад 6 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$101,338
Склад 15 000 м² в Обухово, Россия
Склад 15 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 15 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, рп Обухово, тер Атла…
$271,555
Склад 20 000 м² в Обухово, Россия
Склад 20 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 20 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$337,793
Склад 50 000 м² в Обухово, Россия
Склад 50 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 50 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, пгт Обухово, тер Обу…
$844,482
Склад 1 627 м² в Обухово, Россия
Склад 1 627 м²
Обухово, Россия
Площадь 1 627 м²
Этаж 1
Предлагается к аренде складское помещение площадью 1626,7м2 Площадь склада- 1479,2м2, площад…
$25,118
Склад 3 847 м² в Обухово, Россия
Склад 3 847 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 847 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса A. Московская обл, г Ногинск, рп Обух…
$59,406
Склад 3 935 м² в Обухово, Россия
Склад 3 935 м²
Обухово, Россия
Площадь 3 935 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$50,280
Склад 25 000 м² в Обухово, Россия
Склад 25 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 25 000 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$452,591
Склад 50 000 м² в Обухово, Россия
Склад 50 000 м²
Обухово, Россия
Площадь 50 000 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$905,183
Склад 4 592 м² в Обухово, Россия
Склад 4 592 м²
Обухово, Россия
Площадь 4 592 м²
Этаж 1
Аренда склада класса "А" Местоположение: Московская область, Ногинский район Удобный подъе…
$80,680
