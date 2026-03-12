Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в районе Троицк, Россия

Склад 20 432 м² в район Троицк, Россия
Склад 20 432 м²
район Троицк, Россия
Площадь 20 432 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13765
$36,94 млн
Склад 4 905 м² в район Троицк, Россия
Склад 4 905 м²
район Троицк, Россия
Площадь 4 905 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13770
$8,87 млн
Склад 1 048 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 048 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 048 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13762
$1,89 млн
Склад 800 м² в район Троицк, Россия
Склад 800 м²
район Троицк, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13760
$1,74 млн
Склад 1 635 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 635 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 635 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13764
$2,96 млн
Склад 1 204 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 204 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 204 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13763
$2,18 млн
Склад 781 м² в район Троицк, Россия
Склад 781 м²
район Троицк, Россия
Площадь 781 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13774
$1,41 млн
Склад 4 063 м² в район Троицк, Россия
Склад 4 063 м²
район Троицк, Россия
Площадь 4 063 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13758
$8,83 млн
Склад 3 052 м² в район Троицк, Россия
Склад 3 052 м²
район Троицк, Россия
Площадь 3 052 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13756
$6,64 млн
Склад 3 100 м² в район Троицк, Россия
Склад 3 100 м²
район Троицк, Россия
Площадь 3 100 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13768
$5,60 млн
Склад 3 270 м² в район Троицк, Россия
Склад 3 270 м²
район Троицк, Россия
Площадь 3 270 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13769
$5,91 млн
Склад 609 м² в район Троицк, Россия
Склад 609 м²
район Троицк, Россия
Площадь 609 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13772
$1,10 млн
Склад 2 067 м² в район Троицк, Россия
Склад 2 067 м²
район Троицк, Россия
Площадь 2 067 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13766
$3,74 млн
Склад 6 540 м² в район Троицк, Россия
Склад 6 540 м²
район Троицк, Россия
Площадь 6 540 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13773
$11,82 млн
Склад 795 м² в район Троицк, Россия
Склад 795 м²
район Троицк, Россия
Площадь 795 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13759
$1,73 млн
Склад 1 606 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 606 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 606 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13754
$3,49 млн
Склад 829 м² в район Троицк, Россия
Склад 829 м²
район Троицк, Россия
Площадь 829 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13777
$1,50 млн
Склад 2 041 м² в район Троицк, Россия
Склад 2 041 м²
район Троицк, Россия
Площадь 2 041 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13755
$4,44 млн
Склад 1 011 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 011 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 011 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13757
$2,20 млн
Склад 1 034 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 034 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13761
$1,87 млн
Склад 8 172 м² в район Троицк, Россия
Склад 8 172 м²
район Троицк, Россия
Площадь 8 172 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13775
$14,77 млн
Склад 602 м² в район Троицк, Россия
Склад 602 м²
район Троицк, Россия
Площадь 602 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13771
$1,09 млн
Склад 818 м² в район Троицк, Россия
Склад 818 м²
район Троицк, Россия
Площадь 818 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13776
$1,48 млн
Склад 2 236 м² в район Троицк, Россия
Склад 2 236 м²
район Троицк, Россия
Площадь 2 236 м²
Этаж 1
На продажу предлагается производственное помещение класса B. г Москва, р-н Троицк, кв-л 203,…
$4,41 млн
Склад 2 454 м² в район Троицк, Россия
Склад 2 454 м²
район Троицк, Россия
Площадь 2 454 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13767
$4,44 млн
Склад 9 833 м² в район Троицк, Россия
Склад 9 833 м²
район Троицк, Россия
Площадь 9 833 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13778
$17,78 млн
Склад 3 211 м² в район Троицк, Россия
Склад 3 211 м²
район Троицк, Россия
Площадь 3 211 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13409
$6,98 млн
Склад 827 м² в район Троицк, Россия
Склад 827 м²
район Троицк, Россия
Площадь 827 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w12667
$1,80 млн
Склад 1 590 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 590 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 590 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w12669
$3,46 млн
Склад 8 227 м² в район Троицк, Россия
Склад 8 227 м²
район Троицк, Россия
Площадь 8 227 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. г Москва, р-н Троицк, деревня Евсеево, д 53, 1 этаж (Ю…
$192,394
