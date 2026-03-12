Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в Видном, Россия

Склад 2 032 м² в Видное, Россия
Склад 2 032 м²
Видное, Россия
Площадь 2 032 м²
Этаж 1
Складское помещение площадью 2032,0 м2 расположено на Юге Москвы в 3 км от МКАД, вблизи Каши…
$42,241
Склад 16 915 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 16 915 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 16 915 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$35,22 млн
Склад 1 956 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 1 956 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 1 956 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$4,07 млн
Склад 1 330 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 1 330 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 1 330 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая, …
$30,763
Склад 2 300 м² в Видное, Россия
Склад 2 300 м²
Видное, Россия
Площадь 2 300 м²
Этаж 1
В аренду предлагается складская площадь класса "В+". Местоположение: МО, г. Видное, первая л…
$47,897
Склад 978 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 978 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 978 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$2,04 млн
Склад 9 826 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 9 826 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 9 826 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$20,46 млн
Склад 6 500 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 6 500 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 6 500 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$14,36 млн
Склад 33 618 м² в Видное, Россия
Склад 33 618 м²
Видное, Россия
Площадь 33 618 м²
Этаж 1
Производственно-складской комплекс. В настоящее время объект используется под производство б…
$25,74 млн
Склад 1 500 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 1 500 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый теплый склад класса B. Московская обл, г Видное, тер Ка…
$2,31 млн
Склад 3 993 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 3 993 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 3 993 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая, …
$92,402
Склад 10 713 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 10 713 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 10 713 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$22,31 млн
Склад 1 913 м² в Видное, Россия
Склад 1 913 м²
Видное, Россия
Площадь 1 913 м²
Этаж 1
В аренду предлагается складское помещение класса "В". Местоположение: МО, г. Видное, 5 км от…
$24,120
Склад 643 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 643 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 643 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$1,34 млн
Склад 4 932 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 4 932 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 4 932 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$10,27 млн
Склад 978 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 978 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 978 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая, …
$22,625
Склад 3 183 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 3 183 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 3 183 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$7,03 млн
Склад 1 330 м² в Ленинский городской округ, Россия
Склад 1 330 м²
Ленинский городской округ, Россия
Площадь 1 330 м²
Этаж 1
На продажу предлагается склад класса A. Московская обл, г Видное, деревня Петрушино, ул 1-ая…
$2,77 млн
