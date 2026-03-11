Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Москве, Россия

район Троицк
31
район Коммунарка
4
195 объектов найдено
Склад 5 518 м² в Москва, Россия
Склад 5 518 м²
Москва, Россия
Площадь 5 518 м²
Этаж -1
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса B+. г Москва, ул Ряби…
$15,51 млн
Склад 1 440 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 440 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 440 м²
Этаж 1
Расположение: г Москва, Краснопахорский р-н, деревня Шахово, д. 1ф •5-7 минут до ЦКАД •10 км…
$16,562
Склад 1 574 м² в Москва, Россия
Склад 1 574 м²
Москва, Россия
Площадь 1 574 м²
Этаж 2
В аренду предлагается теплый склад класса B. г Москва, ул Рябиновая, д 37 стр 1, 2 этаж (Зап…
$31,479
Склад 6 540 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 6 540 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 6 540 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13741
$12,15 млн
Склад 9 140 м² в Москва, Россия
Склад 9 140 м²
Москва, Россия
Площадь 9 140 м²
Этаж 1
Здание однообъемное, отапливаемое, шаг колонн 6х18м., обладает высокими потолками (до11,5м.)…
$12,32 млн
Склад 3 270 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 3 270 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 3 270 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13738
$6,07 млн
Склад 9 140 м² в Москва, Россия
Склад 9 140 м²
Москва, Россия
Площадь 9 140 м²
Этаж 1
Здание однообъемное, отапливаемое, шаг колонн 6х18м., обладает высокими потолками (до11,5м.)…
$237,494
Склад 205 м² в Москва, Россия
Склад 205 м²
Москва, Россия
Площадь 205 м²
Этаж 3
На продажу предлагается склад класса A. г Москва, ул Ставропольская, д 41А, 3 этаж (Юго-Вост…
$524,785
Склад 2 236 м² в район Троицк, Россия
Склад 2 236 м²
район Троицк, Россия
Площадь 2 236 м²
Этаж 1
На продажу предлагается производственное помещение класса B. г Москва, р-н Троицк, кв-л 203,…
$4,41 млн
Склад 2 600 м² в район Щербинка, Россия
Склад 2 600 м²
район Щербинка, Россия
Площадь 2 600 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B+. г Москва, г Щербинка, Симферопольское шоссе, д…
$41,864
Склад 2 250 м² в Москва, Россия
Склад 2 250 м²
Москва, Россия
Площадь 2 250 м²
Этаж 2
мощность 5 Мвт Пандус и кранбалка, возможен заезд на 1 этаж крупногабаритного транспорта 2 г…
$38,811
Склад 2 000 м² в Москва, Россия
Склад 2 000 м²
Москва, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж -1
В аренду предлагается холодный склад класса B. г Москва, Кавказский б-р, д 57 стр 7, -1 этаж…
$54,311
Склад 2 067 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 2 067 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 2 067 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13737
$3,84 млн
Склад 818 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 818 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 818 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13742
$1,52 млн
Склад 14 014 м² в Москва, Россия
Склад 14 014 м²
Москва, Россия
Площадь 14 014 м²
Этаж 1
Общая площадь - 14 014 м2. Строение «А» -11 746 м2. Строение «Б»: - 2268 м2. Входная группа …
$42,98 млн
Склад 5 151 м² в Москва, Россия
Склад 5 151 м²
Москва, Россия
Площадь 5 151 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса B+. г Москва, ул Ряби…
$15,80 млн
Склад 78 100 м² в Зеленоград, Россия
Склад 78 100 м²
Зеленоград, Россия
Площадь 78 100 м²
Этаж 1
Общая площадь земель — 13,4 га (7 участков). Площадь зданий в собственности — 78 100 кв. м. …
$51,12 млн
Склад 829 м² в район Троицк, Россия
Склад 829 м²
район Троицк, Россия
Площадь 829 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13777
$1,50 млн
Склад 2 268 м² в Москва, Россия
Склад 2 268 м²
Москва, Россия
Площадь 2 268 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса A. г Москва, ул Салты…
$6,96 млн
Склад 18 000 м² в Москва, Россия
Склад 18 000 м²
Москва, Россия
Площадь 18 000 м²
Этаж 1
Рассматриваемый участок СК находится в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО), …
$7,67 млн
Склад 2 000 м² в Москва, Россия
Склад 2 000 м²
Москва, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 4
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса B. г Москва, Кавказский б-р, д 57 стр…
$50,051
Склад 8 978 м² в Москва, Россия
Склад 8 978 м²
Москва, Россия
Площадь 8 978 м²
Этаж 1
Офисно-складской комплекс на территории Московского абразивного завода. 2 строения 1969 года…
$5,77 млн
Склад 1 034 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 034 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13761
$1,87 млн
Склад 1 203 м² в Центральный федеральный округ, Россия
Склад 1 203 м²
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 1 203 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13733
$2,23 млн
Склад 8 172 м² в район Троицк, Россия
Склад 8 172 м²
район Троицк, Россия
Площадь 8 172 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13775
$14,77 млн
Склад 3 001 м² в Москва, Россия
Склад 3 001 м²
Москва, Россия
Площадь 3 001 м²
Этаж 3
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса B. г Москва, Кавказский б-р, д 57 стр…
$75,111
Склад 3 941 м² в Москва, Россия
Склад 3 941 м²
Москва, Россия
Площадь 3 941 м²
Этаж 2
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса B+. г Москва, ул Ряби…
$11,08 млн
Склад 1 350 м² в Москва, Россия
Склад 1 350 м²
Москва, Россия
Площадь 1 350 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Химки, мкр Планерная, 1 этаж (Север,…
$27,609
Склад 1 635 м² в район Троицк, Россия
Склад 1 635 м²
район Троицк, Россия
Площадь 1 635 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 Готовность к въезду – июнь 2026г. ID: w13764
$2,96 млн
Склад 4 063 м² в район Троицк, Россия
Склад 4 063 м²
район Троицк, Россия
Площадь 4 063 м²
Этаж 1
шаг колонн - 12х18 ID: w13758
$8,83 млн
