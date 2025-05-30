Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
2425
Московская область
32
Химки
23
район Коммунарка
3
2 471 объект найдено
Офис 1 300 м² в Москва, Россия
Офис 1 300 м²
Москва, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 7
ID: L11045 Предлагаем вашему вниманию аренду премиального офиса площадью 1300 м2 в популярно…
$112,753
Оставить заявку
Офис 1 300 м² в Москва, Россия
Офис 1 300 м²
Москва, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 3
ID: L11043 Предлагаем вашему вниманию аренду премиального офиса площадью 1300 м2 в популярно…
$112,753
Оставить заявку
Офис 233 м² в Москва, Россия
Офис 233 м²
Москва, Россия
Площадь 233 м²
Этаж 46
ID: L11026 Предлагаем вам в аренду престижный офисный блок в строении C бизнес-центра Башня …
$23,336
Оставить заявку
Офис 1 168 м² в Москва, Россия
Офис 1 168 м²
Москва, Россия
Площадь 1 168 м²
Этаж 15
ID: L11030 Предлагаем вам в аренду престижный офисный блок в строении А бизнес-центра Башня …
$116,983
Оставить заявку
Офис 983 м² в Москва, Россия
Офис 983 м²
Москва, Россия
Площадь 983 м²
Этаж 11
ID: L11013 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$7,63 млн
Оставить заявку
Офис 602 м² в Москва, Россия
Офис 602 м²
Москва, Россия
Площадь 602 м²
Этаж 12
ID: L11015 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$4,43 млн
Оставить заявку
Офис 315 м² в Москва, Россия
Офис 315 м²
Москва, Россия
Площадь 315 м²
Этаж 1
ID: L11056 Продается выгодное помещение свободного назначения с отделкой в старинном особняк…
$2,54 млн
Оставить заявку
Офис 562 м² в Москва, Россия
Офис 562 м²
Москва, Россия
Площадь 562 м²
Этаж 7
ID: L10999 Аренда современных офисов в бизнес-центре класса А «Кругозор» Идеальное располо…
$23,453
Оставить заявку
Офис 1 300 м² в Москва, Россия
Офис 1 300 м²
Москва, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L11042 Предлагаем вашему вниманию аренду премиального офиса площадью 1300 м2 в популярно…
$112,753
Оставить заявку
Офис 631 м² в Москва, Россия
Офис 631 м²
Москва, Россия
Площадь 631 м²
Этаж 3
ID: L11052 Предлагаем в аренду современный офисный блок общей площадью 631 м2 в Пресненском …
$13,333
Оставить заявку
Офис 118 м² в Москва, Россия
Офис 118 м²
Москва, Россия
Площадь 118 м²
Этаж 45
ID: L11041 Предлагаем в аренду качественное офисное помещение в одном из крупнейших и соврем…
$6,032
Оставить заявку
Офис 850 м² в Москва, Россия
Офис 850 м²
Москва, Россия
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
ID: L11061 Предлагаем в аренду роскошный представительский офис для руководителя в историчес…
$39,011
Оставить заявку
Офис 332 м² в Москва, Россия
Офис 332 м²
Москва, Россия
Площадь 332 м²
Этаж 7
ID: o95348 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Премьер Плаза" офис 332.5 м²…
$17,345
Оставить заявку
Офис 1 161 м² в Москва, Россия
Офис 1 161 м²
Москва, Россия
Площадь 1 161 м²
Этаж 5
ID: L11007 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$8,00 млн
Оставить заявку
Офис 4 250 м² в Москва, Россия
Офис 4 250 м²
Москва, Россия
Площадь 4 250 м²
Этаж 36
ID: L11024 Предлагаем вам в аренду престижный офисный блок в строении C бизнес-центра Башня …
$505,477
Оставить заявку
Офис 253 м² в Москва, Россия
Офис 253 м²
Москва, Россия
Площадь 253 м²
Этаж 1
ID: o95355 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести помещение свободного назначения 2…
$2,79 млн
Оставить заявку
Офис 1 300 м² в Москва, Россия
Офис 1 300 м²
Москва, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 8
ID: L11046 Предлагаем вашему вниманию аренду премиального офиса площадью 1300 м2 в популярно…
$112,753
Оставить заявку
Офис 14 575 м² в Москва, Россия
Офис 14 575 м²
Москва, Россия
Площадь 14 575 м²
Количество этажей 9
ID: L11048 Продаётся премиальное офисное здание бизнес-центра класса А в составе комплекса S…
$97,53 млн
Оставить заявку
Офис 14 575 м² в Москва, Россия
Офис 14 575 м²
Москва, Россия
Площадь 14 575 м²
Количество этажей 9
ID: L11047 Продаётся премиальное офисное здание бизнес-центра класса А в составе комплекса S…
$97,53 млн
Оставить заявку
Офис 595 м² в Москва, Россия
Офис 595 м²
Москва, Россия
Площадь 595 м²
Этаж 4
ID: L11053 Сдается офис в Бизнес Центре "Линкор" площадью 595 кв.м. Офис готов к въезду. П…
$25,532
Оставить заявку
Офис 2 550 м² в Москва, Россия
Офис 2 550 м²
Москва, Россия
Площадь 2 550 м²
Этаж 5
ID: o27245 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 2550.0 м² на 5 этаже на выгод…
$205,915
Оставить заявку
Офис 1 200 м² в Москва, Россия
Офис 1 200 м²
Москва, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 12
ID: L11014 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$8,79 млн
Оставить заявку
Офис 320 м² в Москва, Россия
Офис 320 м²
Москва, Россия
Площадь 320 м²
Этаж 4
ID: L11064 Сдается в аренду офис на 4 этаже в бизнес-центре класса В «Каретный ряд 8», распо…
$13,888
Оставить заявку
Коммерческое помещение 48 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 48 м²
Москва, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продается готовый арендный бизнес (ГАБ) в торговом центре «Зелёный», г. Москва – инвестиция …
$195,052
Оставить заявку
Офис 845 м² в Москва, Россия
Офис 845 м²
Москва, Россия
Площадь 845 м²
Этаж 4
ID: L11055 Предлагаем в аренду офисное помещение с отделкой в старинном особняке, расположен…
$45,512
Оставить заявку
Офис 1 200 м² в Москва, Россия
Офис 1 200 м²
Москва, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 14
ID: L11017 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$8,94 млн
Оставить заявку
Офис 600 м² в Москва, Россия
Офис 600 м²
Москва, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 5
ID: L11050 Предлагаем в аренду офисные помещения с отделкой общей площадью 600 м2 в престижн…
$42,261
Оставить заявку
Офис 1 198 м² в Москва, Россия
Офис 1 198 м²
Москва, Россия
Площадь 1 198 м²
Этаж 16
ID: L11019 Представляем на продажу эксклюзивное офисное пространство премиум-класса в новом …
$9,08 млн
Оставить заявку
Офис 231 м² в Москва, Россия
Офис 231 м²
Москва, Россия
Площадь 231 м²
Этаж 12
ID: L11038 Продаётся премиальный офис в престижном деловом комплексе Империя на Пресненской …
$2,61 млн
Оставить заявку
Офис 850 м² в Москва, Россия
Офис 850 м²
Москва, Россия
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
ID: L11060 Предлагаем в аренду роскошный представительский офис для руководителя в историчес…
$39,011
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральном федеральном округе

офисы
Realting.com
Перейти