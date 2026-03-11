Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в Лобне, Россия

Склад 4 724 м² в Лобня, Россия
Склад 4 724 м²
Лобня, Россия
Площадь 4 724 м²
Этаж 1
Площадь склада - 4 724 к.м. из них: административно-бытовая часть - 451 кв.м., мезонин - 38…
$98,199
Склад 96 000 м² в Лобня, Россия
Склад 96 000 м²
Лобня, Россия
Площадь 96 000 м²
Этаж 1
Складской комплекс общей площадью 96 000 кв м - 1-я очередь Высота потолков: 14,5 м; Нагруз…
$2,00 млн
Склад 24 543 м² в Лобня, Россия
Склад 24 543 м²
Лобня, Россия
Площадь 24 543 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 24543 м², в том ч…
$510,182
Склад 4 700 м² в городской округ Лобня, Россия
Склад 4 700 м²
городской округ Лобня, Россия
Площадь 4 700 м²
Этаж 1
В аренду предлагается новый склад класса "В+" площадью 4700 м2. Местоположение: МО, г. Лобн…
$75,077
Склад 11 118 м² в Лобня, Россия
Склад 11 118 м²
Лобня, Россия
Площадь 11 118 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 11 118 м², в том…
$231,113
Склад 13 425 м² в Лобня, Россия
Склад 13 425 м²
Лобня, Россия
Площадь 13 425 м²
Этаж 1
Склад класса "А" в аренду Общая площадь — 13 425 м², включая: - Мезонин — 902 м² - Офисная …
$279,069
