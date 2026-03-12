Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Россия
  3. городской округ Лыткарино
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в городском округе Лыткарино, Россия

коммерческая недвижимость
10
10 объектов найдено
Склад 8 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 8 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 8 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$14,04 млн
Склад 7 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 7 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 7 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$12,29 млн
Склад 9 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 9 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 9 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$15,80 млн
Склад 6 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 6 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$10,53 млн
Склад 3 600 м² в Лыткарино, Россия
Склад 3 600 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 3 600 м²
Этаж 2
Предлагаются в аренду складские помещения общей площадью 3600 м2. Местоположение: МО, Любере…
$15,903
Склад 5 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 5 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$8,78 млн
Склад 4 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 4 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$7,02 млн
Склад 1 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 1 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$1,76 млн
Склад 2 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 2 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$3,51 млн
Склад 3 000 м² в Лыткарино, Россия
Склад 3 000 м²
Лыткарино, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
К продаже предлагаются производственно-складские площади класса "А" формата LIGHT INDUSTRIAL…
$5,27 млн
