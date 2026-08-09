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Склады в районе Коммунарка, Россия

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коммерческая недвижимость
33
офисы
21
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9 объектов найдено
Склад 2 094 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 2 094 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 2 094 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. г Москва, р-н Коммунарка, кв-л 3, 1 этаж (Юго-З…
$51,889
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Склад 16 696 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 16 696 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 16 696 м²
Этаж 1
Предлагаемая стоимость объекта недвижимости включает: Модульно- каркасное здание (16695 м2)…
$20,76 млн
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Склад 1 543 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 1 543 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 1 543 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. г Москва, р-н Коммунарка, кв-л 3, 1 этаж (Юго-З…
$38,223
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TekceTekce
Склад 8 186 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 8 186 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 8 186 м²
Этаж 1
Полы - плита с топинговым покрытием. ID: w13611
$170,468
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Склад 2 800 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 2 800 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. г Москва, р-н Коммунарка, деревня Мамыри, д 87,…
$56,230
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Склад 7 035 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 7 035 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 7 035 м²
Этаж 1
Новый склад класса А доступен в аренду. Подходит для производственных целей (легкое производ…
$174,299
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Склад 2 106 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 2 106 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 2 106 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. г Москва, р-н Коммунарка, кв-л 3, 1 этаж (Юго-З…
$52,174
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Склад 2 241 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 2 241 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 2 241 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. г Москва, р-н Коммунарка, кв-л 3, 1 этаж (Юго-З…
$55,512
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Склад 14 307 м² в район Коммунарка, Россия
Склад 14 307 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 14 307 м²
Этаж 1
Общая площадь складского комплекса: 14 307,42 м2 Склад отметка 0 - 8 401,71 м2, Рампа, панду…
$354,470
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