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Склады во Владимирской области, Россия

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Лакинск
4
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4 объекта найдено
Склад 4 500 м² в Лакинск, Россия
Склад 4 500 м²
Лакинск, Россия
Площадь 4 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Владимирская обл, Собинский р-н, г Лакинск, ул …
$49,104
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Склад 1 500 м² в Лакинск, Россия
Склад 1 500 м²
Лакинск, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Владимирская обл, Собинский р-н, г Лакинск, ул …
$16,368
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Склад 6 670 м² в Лакинск, Россия
Склад 6 670 м²
Лакинск, Россия
Площадь 6 670 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Владимирская обл, Собинский р-н, г Лакинск, ул …
$72,783
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Склад 3 000 м² в Лакинск, Россия
Склад 3 000 м²
Лакинск, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Владимирская обл, Собинский р-н, г Лакинск, ул …
$32,736
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