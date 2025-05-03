Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
2119
Московская область
20
Химки
6
2 148 объектов найдено
Офис 221 м² в Москва, Россия
Офис 221 м²
Москва, Россия
Площадь 221 м²
Этаж 7
ID: o92773 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "STONE Мневники, башня М2" (…
$1,29 млн
Оставить заявку
Офис 233 м² в Иславское, Россия
Офис 233 м²
Иславское, Россия
Площадь 233 м²
Этаж 2
ID: o90787 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 233.4 м² на 2 этаже в собств…
$1,35 млн
Оставить заявку
Офис 321 м² в Москва, Россия
Офис 321 м²
Москва, Россия
Площадь 321 м²
Этаж 3
ID: o94126 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Святогор II" офис 321.1 м² …
$1,21 млн
Оставить заявку
Офис 1 056 м² в Москва, Россия
Офис 1 056 м²
Москва, Россия
Площадь 1 056 м²
Этаж 9
ID: L7861 Продается офис с качественной дорогостоящей отделкой в бизнес-центре «9 акров». П…
$2,35 млн
Оставить заявку
Офис 401 м² в Москва, Россия
Офис 401 м²
Москва, Россия
Площадь 401 м²
Этаж 1
ID: o84671 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Город Яхт" офис 401.0 м² на…
$1,69 млн
Оставить заявку
Офис 1 200 м² в Москва, Россия
Офис 1 200 м²
Москва, Россия
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
ID: L10419 ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ ПРОСТОРНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ХАМОВНИКАХ! Пр…
$159,716
Оставить заявку
Офис 1 160 м² в Москва, Россия
Офис 1 160 м²
Москва, Россия
Площадь 1 160 м²
Этаж 2
ID: o34910 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в ЖК "Савеловский Сити, кор. Armst…
$73,016
Оставить заявку
Офис 2 088 м² в Москва, Россия
Офис 2 088 м²
Москва, Россия
Площадь 2 088 м²
Этаж 4
ID: L6004 Уникальное предложение! Лучшее инвестиционный проект на рынке! В продаже офисный …
$9,33 млн
Оставить заявку
Офис 213 м² в Иславское, Россия
Офис 213 м²
Иславское, Россия
Площадь 213 м²
Этаж 4
ID: o90826 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 213.6 м² на 4 этаже в собств…
$1,28 млн
Оставить заявку
Офис 1 717 м² в Москва, Россия
Офис 1 717 м²
Москва, Россия
Площадь 1 717 м²
Этаж 4
ID: o91652 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Савеловский Сити" офис 1717…
$6,63 млн
Оставить заявку
Офис 290 м² в Москва, Россия
Офис 290 м²
Москва, Россия
Площадь 290 м²
Этаж 4
ID: o94938 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 290.0 м² на 4 этаже на выгодн…
$11,785
Оставить заявку
Офис 1 300 м² в Москва, Россия
Офис 1 300 м²
Москва, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 4
ID: L5897 Офис в аренду в БЦ класса А "Стоун Тауэрс". Помещение без отделки. В бизнес-центр…
$105,520
Оставить заявку
Офис 209 м² в Москва, Россия
Офис 209 м²
Москва, Россия
Площадь 209 м²
Этаж 1
ID: o89458 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести помещение свободного назначения 2…
$3,37 млн
Оставить заявку
Офис 320 м² в Москва, Россия
Офис 320 м²
Москва, Россия
Площадь 320 м²
Этаж 2
ID: o94146 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 320.8 м² на 2 этаже в собств…
$1,03 млн
Оставить заявку
Офис 376 м² в Москва, Россия
Офис 376 м²
Москва, Россия
Площадь 376 м²
Этаж 1
ID: o92190 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать помещение свободного назначения 37…
$13,299
Оставить заявку
Офис 700 м² в Москва, Россия
Офис 700 м²
Москва, Россия
Площадь 700 м²
Этаж 5
ID: o92192 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 700.0 м² на 5 этаже на выгодн…
$12,245
Оставить заявку
Офис 10 м² в Москва, Россия
Офис 10 м²
Москва, Россия
Площадь 10 м²
Этаж 10
ID: L8903 Уникальное предложение на рынке! В продаже готовый арендный бизнес в бизнес-центр…
$52,408
Оставить заявку
Офис 1 247 м² в Москва, Россия
Офис 1 247 м²
Москва, Россия
Площадь 1 247 м²
Этаж 10
ID: o94934 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 1247.9 м² на 10 этаже в собс…
$17,50 млн
Оставить заявку
Офис 845 м² в Москва, Россия
Офис 845 м²
Москва, Россия
Площадь 845 м²
Этаж 4
ID: o92932 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 845.0 м² на 4 этаже на выгодн…
$35,022
Оставить заявку
Офис 71 м² в Москва, Россия
Офис 71 м²
Москва, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 17
ID: L9143 Эксклюзивное предложение! Лучшее инвестиционное предложение на рынке! В продаже о…
$512,490
Оставить заявку
Офис 1 800 м² в Москва, Россия
Офис 1 800 м²
Москва, Россия
Площадь 1 800 м²
Этаж 6
ID: o92431 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 1800.0 м² на 6 этаже на выгод…
$35,937
Оставить заявку
Офис 491 м² в Москва, Россия
Офис 491 м²
Москва, Россия
Площадь 491 м²
Этаж 1
ID: L10401 Предлагаем в аренду уникальное торговое помещение в самом сердце Москвы! Располож…
$24,339
Оставить заявку
Офис 222 м² в Москва, Россия
Офис 222 м²
Москва, Россия
Площадь 222 м²
Этаж 2
ID: o89051 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Омега Плаза" офис 222.1 м² …
$660,263
Оставить заявку
Офис 8 608 м² в Москва, Россия
Офис 8 608 м²
Москва, Россия
Площадь 8 608 м²
Количество этажей 5
ID: L7569 Продается комплекс зданий, состоящий из 2-х строений. В пешей доступности от станц…
$21,01 млн
Оставить заявку
Офис 1 711 м² в Москва, Россия
Офис 1 711 м²
Москва, Россия
Площадь 1 711 м²
Этаж 4
ID: o80125 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Буревестник" офис 1711.1 м² …
$64,967
Оставить заявку
Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L7069 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1300 м…
$21,674
Оставить заявку
Офис 1 100 м² в Москва, Россия
Офис 1 100 м²
Москва, Россия
Площадь 1 100 м²
Этаж 5
ID: o94042 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 1100.0 м² на 5 этаже на выгод…
$66,931
Оставить заявку
Офис 2 365 м² в Москва, Россия
Офис 2 365 м²
Москва, Россия
Площадь 2 365 м²
Этаж 2
ID: o93659 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Святогор II" офис 2365.4 м²…
$8,36 млн
Оставить заявку
Офис 533 м² в Москва, Россия
Офис 533 м²
Москва, Россия
Площадь 533 м²
Количество этажей 3
ID: L10222 Аренда блока на длительный период. 3 этажа и подвальное помещение. - Выгодное рас…
$22,613
Оставить заявку
Офис 330 м² в Москва, Россия
Офис 330 м²
Москва, Россия
Площадь 330 м²
Этаж 4
ID: o92412 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 330.0 м² на 4 этаже на выгодн…
$18,110
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральном федеральном округе

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти