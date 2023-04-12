Купить особняк в Турции

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Fatih Mahallesi
8
Айдын
8
Бейликдюзю
2
Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
Авджылар
2
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1 объект найдено
Особняк 10 спаленв Manavgat, Турция
Особняк 10 спален
Manavgat, Турция
10 Количество комнат 6 ванных комнат 10 440 м²
€ 4,122,257

Параметры недвижимости в Турции

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