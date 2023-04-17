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Купить дуплекс в Кютахья, Турция

Кютахья
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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнатв Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кютахья, Турция
5 Количество комнат 173 м² 9/9 Этаж
€ 276,400
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
Дуплекс 4 комнатыв Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кютахья, Турция
4 Количество комнат 141 м² 9/9 Этаж
€ 220,200
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…

Параметры недвижимости в Кютахья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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