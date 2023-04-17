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Купить недвижимость в Konyaalti, Турция

31 объект найдено
Квартира 4 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с фантастическим блоком всего в 500 метрах от чудесных пляжей. Популя…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с огромным блоком всего в 300 метрах от моря Mediterraneo, легкий дос…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
Цена по запросу
Редкая возможность на рынке, иметь безупречный дом, расположенный в отличном месте с пляжами…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Феноменальный отремонтированный дом, состоящий из плавных планировок, которые заставят ваше …
Квартира 1 спальняв Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
Цена по запросу
Продается квартира в Ункалы предлагает вам возможность общественной жизни в элитном районе. …
Квартира 1 спальняв Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
Цена по запросу
Elegance дышит по роскошным апартаментам для продажи в Анталии, невероятно особенном месте, …
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Готовы ли вы к продаже квартир в Коньяалты, которые позволят вам сделать лучшие инвестиции в…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Передайте привет своей новой сенсационной меблированной квартире на продажу в Анталии. Вы бу…
Дом 5 спаленв Konyaalti, Турция
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 5 ванных комнат 420 м²
Цена по запросу
Анталия - идеальное место для роскошных инвестиций в покупку. С высоким спросом на аренду, о…
Дом 5 спаленв Konyaalti, Турция
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
Цена по запросу
Совершенно новое развитие города предлагает сенсационный образ жизни в одном из самых захват…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Воспользуйтесь возможностью жить в одном из самых популярных районов города с квартирой на п…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Welcome to a spectacular home nestled in one of the most sought-after neighborhoods, only 3k…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
Цена по запросу
Поверните ключи сегодня в оживленном и отличном районе с большой квартирой на продажу в Анта…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
Цена по запросу
Спросите себя, важно ли вам местоположение? Посетите впечатляющую двухуровневую квартиру на …
Квартира 4 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м²
Цена по запросу
Продается квартира в Коньяалты предлагает вам просторную жилую площадь. Есть четыре спальни,…
Квартира 4 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 265 м²
Цена по запросу
Настало время жить комфортной жизнью с современной квартирой на продажу в Анталии!  На площа…
Квартира 1 спальняв Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Apartment for sale in Antalya offers the opportunity to have a magnificent view of the coast…
Квартира 5 спаленв Konyaalti, Турция
Квартира 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 310 м²
Цена по запросу
Потрясающий роскошный дом с продуманным дизайном и мебелью порадует вас безмятежной и удобно…
Дом 4 спальнив Konyaalti, Турция
Дом 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Умный дом, роскошные номера и развлечения расположены в привлекательном месте, предлагая час…
Дом 6 спаленв Konyaalti, Турция
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат 3 ванных комнат 650 м²
Цена по запросу
Собственный этот дом! Роскошная частная резиденция предлагает просторную шестикомнатную комн…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
Вы на борту с великолепными открытыми пространствами и востребованным местоположением с щедр…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Konyaalti, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 6/7 Этаж
€ 253,000
ID AN 23752   Район: Анталия, Унджалы   Тип объекта: строящееся жилье …
Квартира 1 спальняв Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 6/8 Этаж
€ 124,500
ID AN 23397   Район: Анталия, Сарысу Тип объекта: строящееся жилье Кол-во к…
Квартира 2 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
Цена по запросу
Остановитесь в одном из самых востребованных мест с этой просторной квартирой на продажу в А…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Welcome home with a spacious duplex apartment for sale in Antalya. This luminous, three-bedr…
Квартира 5 спаленв Konyaalti, Турция
Квартира 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 284 м²
Цена по запросу
Charm, size, location, with a spacious penthouse for sale in Antalya. Foreigners opted to li…
Дом 5 спаленв Konyaalti, Турция
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 4 ванных комнат 264 м²
Цена по запросу
This property for sale in Uncali is an inspiring luxury home a place to enjoy unforgettable …
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
The renovated 150 square meters three-bedroom, and one-bedroom apartment for sale in Antalya…
Дом 6 спаленв Konyaalti, Турция
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат 5 ванных комнат 572 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Ункали, имеет огромную площадь 3733 кв.м., с 572 кв.м. застроен…
Квартира 3 спальнив Konyaalti, Турция
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
Цена по запросу
Realtor Turkey has a very special offer for you. This duplex apartment is located in the Kon…

Параметры недвижимости в Konyaalti, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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