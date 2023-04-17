Купить недвижимость в Konyaalti, Турция

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Турция
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Konyaalti
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31 объект найдено
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Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с фантастическим блоком всего в 500 метрах от чудесных пляжей. Популя…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с огромным блоком всего в 300 метрах от моря Mediterraneo, легкий дос…
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
Цена по запросу
Редкая возможность на рынке, иметь безупречный дом, расположенный в отличном месте с пляжами…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
Феноменальный отремонтированный дом, состоящий из плавных планировок, которые заставят ваше …
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Цена по запросу
Продается квартира в Ункалы предлагает вам возможность общественной жизни в элитном районе. …
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
Цена по запросу
Elegance дышит по роскошным апартаментам для продажи в Анталии, невероятно особенном месте, …
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Цена по запросу
Готовы ли вы к продаже квартир в Коньяалты, которые позволят вам сделать лучшие инвестиции в…
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Передайте привет своей новой сенсационной меблированной квартире на продажу в Анталии. Вы бу…
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
5 ванных комнат
420 м²
Цена по запросу
Анталия - идеальное место для роскошных инвестиций в покупку. С высоким спросом на аренду, о…
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
320 м²
Цена по запросу
Совершенно новое развитие города предлагает сенсационный образ жизни в одном из самых захват…
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Цена по запросу
Воспользуйтесь возможностью жить в одном из самых популярных районов города с квартирой на п…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Welcome to a spectacular home nestled in one of the most sought-after neighborhoods, only 3k…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
Цена по запросу
Поверните ключи сегодня в оживленном и отличном районе с большой квартирой на продажу в Анта…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Спросите себя, важно ли вам местоположение? Посетите впечатляющую двухуровневую квартиру на …
Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
285 м²
Цена по запросу
Продается квартира в Коньяалты предлагает вам просторную жилую площадь. Есть четыре спальни,…
Квартира 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
265 м²
Цена по запросу
Настало время жить комфортной жизнью с современной квартирой на продажу в Анталии! На площа…
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Цена по запросу
Apartment for sale in Antalya offers the opportunity to have a magnificent view of the coast…
Квартира 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
310 м²
Цена по запросу
Потрясающий роскошный дом с продуманным дизайном и мебелью порадует вас безмятежной и удобно…
Дом 4 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Умный дом, роскошные номера и развлечения расположены в привлекательном месте, предлагая час…
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат
3 ванных комнат
650 м²
Цена по запросу
Собственный этот дом! Роскошная частная резиденция предлагает просторную шестикомнатную комн…
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
Вы на борту с великолепными открытыми пространствами и востребованным местоположением с щедр…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
6/7 Этаж
€ 253,000
ID AN 23752 Район: Анталия, Унджалы Тип объекта: строящееся жилье …
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
6/8 Этаж
€ 124,500
ID AN 23397 Район: Анталия, Сарысу Тип объекта: строящееся жилье Кол-во к…
Квартира 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
Цена по запросу
Остановитесь в одном из самых востребованных мест с этой просторной квартирой на продажу в А…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Цена по запросу
Welcome home with a spacious duplex apartment for sale in Antalya. This luminous, three-bedr…
Квартира 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
284 м²
Цена по запросу
Charm, size, location, with a spacious penthouse for sale in Antalya. Foreigners opted to li…
Дом 5 спален
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
264 м²
Цена по запросу
This property for sale in Uncali is an inspiring luxury home a place to enjoy unforgettable …
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Цена по запросу
The renovated 150 square meters three-bedroom, and one-bedroom apartment for sale in Antalya…
Дом 6 спален
Konyaalti, Турция
2 Количество комнат
5 ванных комнат
572 м²
Цена по запросу
Отдельная вилла на продажу в Ункали, имеет огромную площадь 3733 кв.м., с 572 кв.м. застроен…
Квартира 3 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Цена по запросу
Realtor Turkey has a very special offer for you. This duplex apartment is located in the Kon…
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