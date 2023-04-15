Купить недвижимость в Gazipasa, Турция

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Турция
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Gazipasa
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Gazipasa
122
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127 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
65 м²
1/4 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобс…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 99,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
120 м²
4/4 Этаж
€ 141,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 123,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/5 Этаж
€ 98,000
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Вилла 3 спальни
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 600,000
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
1/9 Этаж
€ 146,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
85 м²
2/5 Этаж
€ 110,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/4 Этаж
€ 109,000
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 99,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 132,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
189 м²
8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
50 м²
3/4 Этаж
€ 103,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
6/6 Этаж
€ 90,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
47 м²
7/7 Этаж
€ 147,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
57 м²
7/7 Этаж
€ 120,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
53 м²
7/7 Этаж
€ 109,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
50 м²
1/6 Этаж
€ 115,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
49 м²
7/7 Этаж
€ 138,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира
Gazipasa, Турция
58 м²
Количество этажей 5
€ 115,000
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собств…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
110 м²
2/4 Этаж
€ 93,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 93,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
50 м²
1/5 Этаж
€ 104,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
40 м²
4/4 Этаж
€ 83,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 119,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат
180 м²
5/5 Этаж
€ 192,500
Апартаменты с видом на горы с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
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