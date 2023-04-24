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Купить дома в Торревьехе, Испания

629 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Шале 3 спальни в Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 137,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 113.00 м2, дом 1988 года…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 80,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 48.00 м2, участок 10 м2,…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 71 м²
€ 275,500
Таунхаус в Лос Фруталес с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, полностью меблирован в 200м. от …
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 94,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 115,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 65.00 м2, участок 50 м…
Вилла 2 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 117,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 78.00 м2, дом 1988 года пост…
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 149,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Torreblanca. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 4 комнат…
Шале 2 спальни в Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Таунхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 153 м²
€ 350,000
Впечатляющая вилла, расположенная на 1-й линии Калас-де-Торревьеха, к югу от Коста Бланка. Д…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 220,900
Уютная резиденция-бунгало, расположенная в урбанизации в Торревьехе, к югу от Коста-Бланки, …
Бунгало 3 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 275,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало, расположенный в Lago Jardín II, Torrevieja. Среди его …
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 225,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный …
Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 449,000
Комплекс состоит из отдельных вилл, расположенных в разных точках урбанизации Ла Торрета, в …
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 249,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 245,000
Вы ищете дом у моря? Это фантастическое бунгало на первом этаже расположено на 2-й линии пля…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 300,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало, расположенный в Lago Jardín II Torrevieja. Среди его в…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 112,000
Уютное бунгало на первом этаже, расположенное в жилом районе Торревьехи. Дом очень просторны…

Дома в Торревьехе: уютное жилье на побережье Средиземного моря

Торревьеха — развитый туристический центр, расположенный на юго-востоке Испании. Иностранцев он привлекает мягким климатом, чистыми пляжными зонами и красивыми видами на побережье Средиземного моря. Кроме того, этот курортный город отличается невысокими расценками на частные дома.

По подсчетам экспертов в области недвижимости, местное жилье стоит почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные объекты в крупных испанских мегаполисах. Это открывает выгодные перспективы для приобретения дома в Торревьехе. Купленное жилье можно использовать на время отпусков или для регулярного проживания.

Какие выставлены на продажу дома в Торревьехе в Испании

Покупателям предлагаются несколько вариантов:

Большая часть объектов отличается повышенными удобствами. К ним подведены электроснабжение, водопровод и система отопления. Многие дома продаются вместе с мебелью и бытовой техникой. Это позволяет новоиспеченным владельцам сразу въезжать в приобретенное жилье, забыв о проблемах, связанных с обустройством.

За сколько можно купить дом в Торревьехе

Стоимость местного жилья зависит от его технического состояния, месторасположения и года постройки. Дороже остальных объектов оцениваются виллы у моря. Цена их квадрата варьируется от 2000 до 4000 евро.

Намного дешевле стоят дома, расположенные на некотором отдалении от пляжных зон. Цены на них стартуют от 800-1000 евро за квадратный метр. Без наличия ремонта объекты можно купить еще дешевле.

Какие преимущества дает приобретение дома в Торревьехе

Приобрести местное жилье с собственным земельным участком выгодно по ряду причин:

  • можно проживать в уютном испанском городе, наслаждаясь солнечной погодой 11 месяцев в году;
  • в Торревьехе хорошо развита инфраструктура: есть больницы, рестораны, супермаркеты и другие важные объекты;
  • появляется возможность для пассивного заработка от сдачи дома в аренду;
  • в городе хорошая экология — по этому показателю он занимает лидирующие позиции в Европе.

Еще одно преимущество для инвесторов — местные объекты недвижимости постоянно дорожают в среднем на 5-10% в год. Это говорит о том, что любой купленный недорогой дом в Торревьехе в Испании можно с выгодой перепродать через несколько лет.

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