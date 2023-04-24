Дома в Торревьехе: уютное жилье на побережье Средиземного моря
Торревьеха — развитый туристический центр, расположенный на юго-востоке Испании. Иностранцев он привлекает мягким климатом, чистыми пляжными зонами и красивыми видами на побережье Средиземного моря. Кроме того, этот курортный город отличается невысокими расценками на частные дома.
По подсчетам экспертов в области недвижимости, местное жилье стоит почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные объекты в крупных испанских мегаполисах. Это открывает выгодные перспективы для приобретения дома в Торревьехе. Купленное жилье можно использовать на время отпусков или для регулярного проживания.
Какие выставлены на продажу дома в Торревьехе в Испании
Покупателям предлагаются несколько вариантов:
Большая часть объектов отличается повышенными удобствами. К ним подведены электроснабжение, водопровод и система отопления. Многие дома продаются вместе с мебелью и бытовой техникой. Это позволяет новоиспеченным владельцам сразу въезжать в приобретенное жилье, забыв о проблемах, связанных с обустройством.
За сколько можно купить дом в Торревьехе
Стоимость местного жилья зависит от его технического состояния, месторасположения и года постройки. Дороже остальных объектов оцениваются виллы у моря. Цена их квадрата варьируется от 2000 до 4000 евро.
Намного дешевле стоят дома, расположенные на некотором отдалении от пляжных зон. Цены на них стартуют от 800-1000 евро за квадратный метр. Без наличия ремонта объекты можно купить еще дешевле.
Какие преимущества дает приобретение дома в Торревьехе
Приобрести местное жилье с собственным земельным участком выгодно по ряду причин:
- можно проживать в уютном испанском городе, наслаждаясь солнечной погодой 11 месяцев в году;
- в Торревьехе хорошо развита инфраструктура: есть больницы, рестораны, супермаркеты и другие важные объекты;
- появляется возможность для пассивного заработка от сдачи дома в аренду;
- в городе хорошая экология — по этому показателю он занимает лидирующие позиции в Европе.
Еще одно преимущество для инвесторов — местные объекты недвижимости постоянно дорожают в среднем на 5-10% в год. Это говорит о том, что любой купленный недорогой дом в Торревьехе в Испании можно с выгодой перепродать через несколько лет.