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Купить недвижимость в San Miguel de Abona, Испания

12 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 2 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
1 ванных комнат 86 м²
€ 185,000
Продается новый апартамент современного дизайна, расположенный в Golf del Sur, на южном побе…
Вилла 3 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Вилла 3 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат
€ 455,000
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Amarilla Golf, на южном побережь…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 60,000
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 106,000
В продаже 2 апартамента, которые находятся в новостройке в районе Los Abrigos. Апартамент…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
Пентхаус 4 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 169,000
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
Квартира 3 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Квартира 3 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 154,000
Апартамент, который располагается в резиденции Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abo…
Квартира 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 107,000
Продается апартамент в комплексе Escorpio в Amarilla Golf, Golf del Sur. Состоит из гостиной…
Дуплекс 3 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 249,000
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
Дом 5 спаленв San Miguel de Abona, Испания
Дом 5 спален
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 335,000
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
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