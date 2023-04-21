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Дома в Orihuela, Испания

690 объектов найдено
Вилла 2 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 189,900
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Mil Palmeras. Общая площадь 70.00 м2, дом 1989 года п…
Вилла 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 99,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Florida. Общая площадь 68.00 м2, состоит из 3 комн…
Вилла 3 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 147,500
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Los Altos. Общая площадь 85.00 м2, дом 1998 года пост…
Вилла 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 580,000
Оттава - это эксклюзивный жилой район, состоящий всего из 4 независимых вилл, расположенный …
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
Pink Paradise - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными ко…
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3 ванных комнат 159 м²
€ 395,000
Частный жилой комплекс, состоящий из вилл с солярием. Виллы имеют современный дизайн с откры…
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 197 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 845,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 700,000
Комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего в 300 метрах от пл…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 250,000
Предлагаем вам прекрасный дом всего в 150 метрах от пляжа в Торре-де-ла-Орадада. Он распреде…
Вилла 3 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 359,000
Formentera Villas предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или дв…
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 385,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
Вилла 4 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 4 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 429,000
Предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или двух этажах, в завис…
Вилла 3 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат 109 м²
€ 314,900
Жилое здание, расположенное в Los Montesinos - Vistabella Golf, это жилое здание состоит из …
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 61 м²
€ 269,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 153 м²
€ 375,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 336 м²
€ 1,290,000
Vista Azul XXX представляет собой набор дизайнерских вилл, расположенных всего в 450 метрах …
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 360,000
Просторная отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в Ла Зения, Ориуэла Коста. Вил…
Вилла 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 275,000
Это жилой комплекс, состоящий из двухквартирных и независимых вилл, расположенный на полпути…
Вилла 3 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 309,000
Виллы в жилом комплексе, состоящем из 25 двухуровневых вилл с различными независимыми или па…
Вилла 2 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 275,000
Виллы в жилом комплексе, состоящем из 25 двухуровневых вилл с различными независимыми или па…
Бунгало 2 спальни в Villa Martin, Испания
Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 149,900
Отличное отремонтированное бунгало с 2 спальнями на первом этаже. В доме есть просторная гос…
Вилла 4 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 4 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат 157 м²
€ 437,000
Виллы расположены в Вилламартине, в частном жилом комплексе. Комплекс окружен полями для гол…
Таунхаус 2 спальни в Villa Martin, Испания
Таунхаус 2 спальни
Villa Martin, Испания
1 ванных комнат 100 м²
€ 169,000
Этот дуплекс имеет 2 спальни и 1 полную ванную комнату и туалет. Он разделен между 2 этажами…
Вилла 4 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 4 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 235,000
Отличная вилла в Эль-Галан (Вильямартин). Он состоит из 4 спален, 3 ванных комнат и 2 гостин…
Вилла 2 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 290,000
Потрясающий отдельно стоящий дом в Вильямартине! Войдя на виллу, вы найдете светлую гостину…
Бунгало 2 спальни в Villa Martin, Испания
Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
1 ванных комнат
€ 129,000
Квартира на первом этаже в традиционном средиземноморском стиле с большим угловым садом площ…
Таунхаус 3 спальни в Villa Martin, Испания
Таунхаус 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 270,000
Дуплексы расположены в Вильямартине, в частном жилом комплексе. Комплекс окружен полями для …
Вилла 3 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат 117 м²
€ 330,000
Вилла в стиле хай-тек в престижном районе Вильямартин. 3 спальни 3 ванные комнаты Час…
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