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Жильё в Orihuela, Испания

1 217 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 389,000
Частный жилой комплекс, расположенный в Плайя Фламенка, всего в 300 метрах от моря, в Ориуэл…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 3/3 Этаж
€ 469,900
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 299,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 229,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на первом э…
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 254,000
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 220,000
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
Вилла 2 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 189,900
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Mil Palmeras. Общая площадь 70.00 м2, дом 1989 года п…
Вилла 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 99,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Florida. Общая площадь 68.00 м2, состоит из 3 комн…
Вилла 3 спальни в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 147,500
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Los Altos. Общая площадь 85.00 м2, дом 1998 года пост…
Вилла 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 580,000
Оттава - это эксклюзивный жилой район, состоящий всего из 4 независимых вилл, расположенный …
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
Pink Paradise - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными ко…
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3 ванных комнат 159 м²
€ 395,000
Частный жилой комплекс, состоящий из вилл с солярием. Виллы имеют современный дизайн с откры…
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 197 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 845,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 700,000
Комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего в 300 метрах от пл…
Пентхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 379,905
Vista Azul XXXVI - это жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных шале, расп…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 244,500
Частный жилой комплекс, расположенный в 1 км от пляжа Кампоамор в Ориуэла Коста. Жилой компл…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 250,000
Предлагаем вам прекрасный дом всего в 150 метрах от пляжа в Торре-де-ла-Орадада. Он распреде…
Вилла 3 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 359,000
Formentera Villas предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или дв…
Вилла 3 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 385,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
Вилла 4 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 4 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 429,000
Предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или двух этажах, в завис…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 265,000
Очаровательное здание всего с 5 апартаментами, расположенное в 160 метрах от Плайя-де-лос-Ие…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 185,950
Комплекс находится в Ориуэле и состоит из двух типов жилья: апартаментов с 3 спальнями и 2 в…
Вилла 3 спальни в Entre Naranjos, Испания
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат 109 м²
€ 314,900
Жилое здание, расположенное в Los Montesinos - Vistabella Golf, это жилое здание состоит из …
Пентхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 54 м²
€ 339,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Квартира 3 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 279,000
Совершенно новая квартира с 3 спальнями в жилом комплексе в Вильямартин, Ориуэла Коста. Дом …
Пентхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 399,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 61 м²
€ 269,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 61 м²
€ 259,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
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