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Шале в Марбелья, Испания

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1 объект найдено
Шале 3 спальни в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 183 м²
€ 670,000
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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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