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Купить дом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

99 объектов найдено
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 449,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 395,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
Вилла 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 335,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Новое строительство!  Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окружении с…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Жилой комплекс также выделяется своей близостью к торговому центру La Marina и тематическому…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Новое строительство! Виллы! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окруж…
Бунгало 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 189,500
Красивое бунгало, отремонтированное с очень хорошим вкусом, разделенное на три этажа, у вход…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Дуплекс 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 78 м² 2 Этаж
€ 114,000
Бунгало 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 77 м² 2 Этаж
€ 115,000
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 595,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 399,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 409,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 645,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 181 м²
€ 819,000
Вилла на продажу в Вильяхойосе. Его общая площадь составляет 181 квадратных метров и 143 ква…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 123 м²
€ 545,000
Эксклюзивный проект двухэтажного дома с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, гостино…
Бунгало 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 157 м²
€ 329,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat. Общая площадь 157.00 м2, бу…
Бунгало 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 185 м² 1 Этаж
€ 345,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat, располагается на 1 этаже. О…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Таунхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
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