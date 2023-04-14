Купить дом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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99 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 469,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 449,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 395,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 335,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Новое строительство! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окружении с…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 469,000
Жилой комплекс также выделяется своей близостью к торговому центру La Marina и тематическому…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Новое строительство! Виллы! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окруж…
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 189,500
Красивое бунгало, отремонтированное с очень хорошим вкусом, разделенное на три этажа, у вход…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
78 м²
2 Этаж
€ 114,000
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
77 м²
2 Этаж
€ 115,000
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 595,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 1
€ 399,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 1
€ 409,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Дом 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 645,000
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
181 м²
€ 819,000
Вилла на продажу в Вильяхойосе. Его общая площадь составляет 181 квадратных метров и 143 ква…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
123 м²
€ 545,000
Эксклюзивный проект двухэтажного дома с четырьмя спальнями, двумя ванными комнатами, гостино…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
157 м²
€ 329,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat. Общая площадь 157.00 м2, бу…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
185 м²
1 Этаж
€ 345,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat, располагается на 1 этаже. О…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 455,000
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
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