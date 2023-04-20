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Таунхаусы в Марина-Альта, Испания

Кальпе
13
Дения
12
Xabia Javea
9
Таунхаус В архив
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38 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 159,000
Новый проект, состоящий из 29 дуплексов с двумя спальнями (86 квадратных метров) и 3 спальня…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 360,000
Продажа великолепного таунхауса в Мирадор-де-Бассетес. Он имеет частный бассейн и прекрасны…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 176 м²
€ 179,000
Великолепный двухуровневый таунхаус с захватывающим видом на горы. Он состоит из 176,20 м²,…
Таунхаус 3 спальни в els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Комплекс состоит из шале с 2 и 3 спальнями, в 1 км от пляжа, в Эль-Верже, Дения. Шале распол…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 431,000
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 224,500
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
Таунхаус 3 спальни в Alcalali, Испания
Таунхаус 3 спальни
Alcalali, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 159,000
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 186 м²
€ 350,000
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 405,000
Таунхаус в городе Дения в 1 км от моряТаунхаус находится в закрытом комплексе, на территории…
Таунхаус 2 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 2 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Новый таунхаус в городе Дения в 1 км от моряТаунхаус находится в закрытом комплексе с игрово…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Предложение от застройщика - современный таунхаус в городе Дения в 1 км от моряДом общей пло…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 155,000
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
Таунхаус 2 спальни в Alcalali, Испания
Таунхаус 2 спальни
Alcalali, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 139,000
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
Таунхаус 2 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 150,000
Таунхаус расположен в закрытой урбанизации с ухоженными зелеными территориями, бассейном, в …
Таунхаус 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат 270 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Предлагаем потрясающий таунхаус в порту Хавеи!Таунхаус оборудован системой кондиционирования…
Таунхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 230 м²
€ 275,000
Предлагаем вашему вниманию дуплекс с частным садом площадью 130 м2 в очаровательном районе г…
Таунхаус 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 155 м² 3 Этаж
€ 285,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Таунхаус 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 319,000
Недвижимость в безупречном состоянии, ориентированная на юго-восток с большими террасами.Соб…
Таунхаус 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 330,750
Если вы рассматриваете этот район для проживания и есть необходимые средства — это луч…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Очаровательный дом на первой береговой линии в районе Лес Маринес. На нижнем этаже есть 2 с…
Таунхаус 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 174 м² Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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