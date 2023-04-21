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Пентхаусы в Алаканти, Испания

Аликанте
12
Sant Joan d Alacant
8
el Campello
1
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21 объект найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Великолепный пентхаус, распределенный на двух этажах. На первом этаже расположены три спальн…
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
125 м²
€ 450,000
капитан
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
50 м²
€ 160,000
пентхаус с высокими потолками и террасой 12 метров
Пентхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 344,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 260,200
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Пентхаус 2 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 395,000
Пентхаус в жилом комплексе с 62 домами, расположенными в 400 метрах от пляжа с прекрасным ви…
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 161 м²
€ 425,000
Новый жилой комплекс, расположенный в центре города Аликанте, с видом на парк и в нескольких…
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 129 м² 4 Этаж
€ 197,000
Новое строительство будет сдаваться с апреля 2023 года!!!!Квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, …
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 103 м² 9 Этаж
€ 570,000
Этот двухуровневый пентхаус на 9-м этаже с широким и беспрепятственным видом на море и горы …
Пентхаус 2 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 230 м²
€ 290,000
Продаётся пентхаус в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 5 этаже. Общая площ…
Пентхаус 3 спальни в el Campello, Испания
Пентхаус 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
€ 695,000
Пентхаус в Эль Кампельо ID D11735
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 274 м²
€ 395,000
Пентхаус расположен в одном из самых тихих и спокойных районов. Здесь царит атмосфера гармон…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 211 м² 9/9 Этаж
€ 428,000
В центре Коста Бланка, в самом сердце города Кампельо, создано привилегированное место для ж…
Пентхаус 6 спален в Аликанте, Испания
Пентхаус 6 спален
Аликанте, Испания
7 ванных комнат 1 089 м²
€ 2,750,000
Предлагаем для вас прекрасный пентхаус с потрясающим видом на море в эксклюзивной урбанизаци…
Пентхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 190 м² 5/5 Этаж
€ 1,200,000
Потрясающее предложение, от которого сложно тказаться! Двухуровневый пентхаус расположен на …
Пентхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 350 м²
€ 750,000
Отличное месторасположение и уникальность дизайна являются ключевыми характеристиками этого …
Пентхаус 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 500,000
Отличная недвижимость с невероятными видами на окрестности района, горы и бескрайнее Средизе…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 231 м² 4/4 Этаж
€ 305,704
Вашему вниманию представлен современный жилой комплекс всего в 400 метрах от песчаного пляжа…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 170 м² 4/4 Этаж
€ 283,868
Вашему вниманию представлен современный жилой комплекс всего в 400 метрах от песчаного пляжа…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 239 м² 4/4 Этаж
€ 305,704
Вашему вниманию представлен современный жилой комплекс всего в 400 метрах от песчаного пляжа…
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 270,000
Специально для вас предлагаем чудесный пентхаус! Расположен в самой красивой урбанизации с у…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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