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Жильё в Guia de Isora, Испания

11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 338 м²
€ 275,000
Отличная возможность! Dream Homes Tenerife предлагает эту фантастическую квартиру с коммерче…
Таунхаус 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Дом 5 спален в Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Дом 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 265,000
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
Вилла 4 спальни в Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни
Guia de Isora, Испания
6 ванных комнат 364 м²
€ 3,990,000
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
68 м²
€ 190,000
В продаже апартамент с 1 комнатой в зоне Adeje, располагается на 2 этаже комплексе Bellamar.…
Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
95 м²
€ 640,000
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
Квартира 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
123 м²
€ 550,000
Продаются апартаменты высшего класса в комплексе Las Terrazas в резиденции «Абама» на юго-за…
Вилла в Guia de Isora, Испания
Вилла
Guia de Isora, Испания
€ 1,075,000
Продаются эксклюзивные виллы в элитном комплексе Абама на юго-западном побережье Тенерифе. V…
Квартира 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
€ 800,000
Los Jardines de Abama — это просторные апартаменты расположены прямо перед гольф-полем Abama…
Вилла в Guia de Isora, Испания
Вилла
Guia de Isora, Испания
€ 1,230,000
Продаются новые, недавно построенные современные виллы с бассейном в  Abama Resort на Тенери…
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