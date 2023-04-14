Купить дом в Estepona, Испания

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112 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 4,900,000
ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ BEACHA современная вилла с экспонатом, расположенная в привилегированн…
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат
550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,800,000
Новый проект на линии фронта гольфа и в естественной среде с беспрепятственным видом. Вилла …
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
140 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 1,030,000
Luxury villas in Estepona, Costa del Sol Conveniently facing west, these smart homes are spa…
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
133 м²
€ 430,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
243 м²
€ 990,000
Luxury villas in Estepona, Costa del Sol Conveniently facing west, these smart homes are spa…
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат
195 м²
€ 580,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат
190 м²
€ 520,000
Таунхаус на продажу в Selwo, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий…
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат
351 м²
€ 3,475,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 5 спальня, 6 ванная, Здание было построено в 2011 и характ…
Дом 5 спален
Estepona, Испания
5 Количество комнат
337 м²
€ 1,699,000
Вилла на продажу в Atalaya Golf, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат
142 м²
€ 828,000
Пентхаус на продажу в Cortijo del Golf, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 туалет и характер…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,590,000
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
€ 850,000
"Villa 5 minutes from the centre of Estepona-Costa del Sol, spectacular sea and mountain vie…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 850,000
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,495,000
Продается современная вилла в закрытом комплексе из 18 отдельных домов, рядом с гольф-клубом…
Вилла 16 спален
Estepona, Испания
16 ванных комнат
€ 9,500,000
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
Таунхаус 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
315 м²
€ 584,000
Only 2 units left !!! A unique boutique complex consisting of only 6 houses. 50 meters from …
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
€ 689,000
Only 3 villas left !!! Oasis 8 is a unique boutique complex of independent villas with areas…
Дом 4 спальни
Estepona, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
368 м²
€ 3,960,000
Velaya is an exclusive residential complex on the first line of the beach on the New Golden …
Дом 4 спальни
Estepona, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
537 м²
€ 1,265,000
PRICES: 995.000-1.280.000 € MODERN WILLS A new project of luxury villas located in a safe …
Дом 5 спален
Estepona, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
700 м²
€ 5,200,000
A unique modern 4 -h level design villa on the seafront, located at an impasse with direct a…
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