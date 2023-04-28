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81 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 365,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 335,000
Красивая современная недвижимость в недавно построенном жилом комплексе в Хавеа. Недвижимост…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 252,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями. В…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 365,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 295,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 300,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 290,100
Жилой комплекс с потрясающим видом на море и расположен всего в 20 метрах от пляжа в Дении и…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 377,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
122 м²
€ 440,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 277,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
227 м²
€ 510,000
Квартиры с 3 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы наслаждаться светом и Средиземноморь…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат
100 м²
€ 112,000
Современная квартира в великолепном месте Гата-де-Гордос в горах вблизи Хавии и Дении. Очен…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
127 м²
€ 515,000
Комплекс расположен в гольф-курорте Sella, привилегированном районе Коста Бланка, всего в 15…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 465,000
Квартиры с 2 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы наслаждаться светом и Средиземноморь…
Квартира 1 спальня
Дения, Испания
1 ванных комнат
47 м²
€ 192,900
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями. В…
Пентхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 439,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
64 м²
€ 372,500
Пентхаусы на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качес…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 638,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 394,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 322,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
132 м²
€ 611,000
Новый жилой комплекс с непревзойденными качествами в Дении. Этот проект предлагает вам кварт…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 310,000
Новый жилой комплекс с непревзойденными качествами в Дении. Этот проект предлагает вам кварт…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
116 м²
€ 370,000
Новый жилой комплекс с непревзойденными качествами в Дении. Этот проект предлагает вам кварт…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
293 м²
€ 556,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, очаруют вас своим распределением, о…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
290 м²
€ 546,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, очаруют вас своим распределением, о…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
288 м²
€ 537,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, очаруют вас своим распределением, о…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
269 м²
€ 525,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, очаруют вас своим распределением, о…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
256 м²
€ 515,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, очаруют вас своим распределением, о…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 287,000
Урбанизация в Дении из 1-4 спален с общими зонами, бассейном, тренажерным залом, социальной …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 260,000
Урбанизация в Дении из 1-4 спален с общими зонами, бассейном, тренажерным залом, социальной …
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