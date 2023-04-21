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Кастель-Пладжа-де-Аро
Жильё в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
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143 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
373 м²
€ 690,000
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
450 м²
€ 1,550,000
Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя…
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 675,000
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 281,000
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 255,000
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 930,000
Продается симпатичный двухэтажный дом с прекрасным видом на море. Дом строился опытным строи…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 3,500,000
Mas Rigau Estate - это великолепная вилла расположенная на участке 9,6 га (природный парк) с…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Шикарный дом в престижном районе Treumal. Современный дом в средиземноморском стиле придется…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 1,100,000
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на Розы и горы. Дом состоит и…
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 1,700,000
Удобный дом в центре города с захватывающим видом на море. Дом, жилой площадью 459 м2 , скон…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат
€ 2,500,000
Продается шикарный дом в самом центре Playa de Aro с потрясающим видом на море и горы. Район…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 1,970,000
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная вилла, построенная в немалой степени своими руками…
Квартира 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 1,499,000
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 260,000
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7 ванных комнат
€ 4,000,000
Комфортабельная вилла с красивым приватным садом и бассейном в нескольких метрах от моря и и…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 295,000
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 ванных комнат
€ 247,600
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 2,000,000
Две новые шикарные виллы в респектабельном S`Agaro. Виллы расположены всего в нескольких мин…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 2,100,000
Новая Авангардная вилла с великолепным видом на море расположена между Сан-Антони-де-Калонг…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 520,000
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
Дом 7 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 ванных комнат
€ 1,450,000
Эксклюзивная вилла в элитной урбанизации Torre Valentina. Имеет шикарный вид на море. До пля…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 1,399,000
Вилла с шикарным видом на море, расположенная в тихом районе Platja de Aro в 5 минутах от це…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 2,500,000
Новый трёхэтажный дом с интересным дизайном находиться в Calonge (Treumal). ⠀ Дом построен н…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 440,000
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
226 м²
€ 650,000
Уединенная вилла, расположенная в тихом месте недалеко от центра Playa de Aro. ⠀ Площадь тер…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 370,000
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
Квартира 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 1,100,000
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 445,000
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
€ 1,200,000
Уединенная вилла, расположенная в тихом и элитном центре города Плайя де Аро, с доступом к п…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 ванных комнат
€ 1,900,000
Потрясающий дом в престижном городе Сагаро. Отлично расположенный,с шикарным видом на море. …
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