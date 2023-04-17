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Купить вилла с видом на море в Бениса, Испания

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 286 м²
€ 1,860,000
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Townhouse for sale in Moraira, Costa BlancaThis magnificent modern-style project is distribu…
Вилла 5 спаленв Бениса, Испания
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
415 м²
€ 1,210,000
Замечательная вилла находится в Бенисе на побережье Коста Бланки, на расстоянии 500м от авто…
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
347 м²
€ 795,000
Cовременная вилла расположена в тихом районе города Бениса, Коста-Бланка, Испания. Новое стр…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
320 м²
€ 695,000
Современная вилла расположена в Бенисе, Коста-Бланка, Испания. Новое строительство. Дизайнер…
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