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Недвижимость в Альтеа, Испания

362 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 418 м²
€ 1,181,500
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
Квартира 5 спаленв Altea, Испания
Квартира 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат 256 м²
€ 1,700,000
Продается вилла в Алтеа Хиллз, Коста Бланка Дом имеет две высоты и распределяется следующим …
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла с шикарным дизайном и потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадь…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 416 м²
€ 2,044,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 374 м²
€ 1,908,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 344 м²
€ 1,728,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 416 м²
€ 1,137,500
Новый жилой комплекс с просторной планировкой, уникальными архитектурными решениями, в окруж…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
211 м²
€ 892,500
Жилой комплекс, наполненный светом, с большими внутренними пространствами, уникальной архит…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 233,000
Дом 95 квадратных метров, распределенный на 3 спальни и 2 ванные комнаты, одна из ванных ком…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 144,900
Квартира 4 спальнив Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 325,000
Просторная и уютная квартира в 200 м от пляжа, в центре Алтеи, север Коста Бланка. Квартира…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 505,000
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 749 м²
€ 4,300,000
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 243 м²
€ 1,495,000
Шикарные апартаменты с видом на море в городе Алтея, район Маскарат. В продаже пентхаус клас…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 291 м² 1/1 Этаж
€ 825,000
Великолепная новая вилла с потрясающими видами в городе Алтея.Вилла в один этаж с эксклюзивн…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 470 м² Количество этажей 2
€ 1,995,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникальный пр…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
560 м²
€ 2,275,000
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
402 м²
€ 1,200,000
Эта современная роскошная вилла расположена в Альтее, в спокойном районе, в 300 метрах от п…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
835 м²
€ 1,150,000
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
300 м²
€ 1,850,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
160 м²
€ 369,000
Этот красивый средиземноморский дом с гостевыми апартаментами в Altea Hills имеет потрясающ…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 517 м²
€ 1,972,000
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 240,000
Двухквартирный дом расположен в тихом и семейном районе. Дом расположен на первом этаже, ра…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 2,650,000
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 467 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 564 м²
€ 1,250,000
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 6 ванных комнат 417 м² Количество этажей 2
€ 1,137,500
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
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