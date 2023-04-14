ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Altea
Недвижимость в Альтеа, Испания
Очистить
362 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
418 м²
€ 1,181,500
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
Квартира 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
256 м²
€ 1,700,000
Продается вилла в Алтеа Хиллз, Коста Бланка Дом имеет две высоты и распределяется следующим …
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла с шикарным дизайном и потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадь…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат
416 м²
€ 2,044,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат
374 м²
€ 1,908,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
344 м²
€ 1,728,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
416 м²
€ 1,137,500
Новый жилой комплекс с просторной планировкой, уникальными архитектурными решениями, в окруж…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
Дом 4 спальни
Altea, Испания
211 м²
€ 892,500
Жилой комплекс, наполненный светом, с большими внутренними пространствами, уникальной архит…
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
95 м²
€ 233,000
Дом 95 квадратных метров, распределенный на 3 спальни и 2 ванные комнаты, одна из ванных ком…
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 144,900
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 325,000
Просторная и уютная квартира в 200 м от пляжа, в центре Алтеи, север Коста Бланка. Квартира…
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 505,000
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
749 м²
€ 4,300,000
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
243 м²
€ 1,495,000
Шикарные апартаменты с видом на море в городе Алтея, район Маскарат. В продаже пентхаус клас…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Великолепная новая вилла с потрясающими видами в городе Алтея.Вилла в один этаж с эксклюзивн…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
470 м²
Количество этажей 2
€ 1,995,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникальный пр…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
560 м²
€ 2,275,000
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
402 м²
€ 1,200,000
Эта современная роскошная вилла расположена в Альтее, в спокойном районе, в 300 метрах от п…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
835 м²
€ 1,150,000
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
300 м²
€ 1,850,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
Дом 5 спален
Altea, Испания
160 м²
€ 369,000
Этот красивый средиземноморский дом с гостевыми апартаментами в Altea Hills имеет потрясающ…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат
517 м²
€ 1,972,000
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 240,000
Двухквартирный дом расположен в тихом и семейном районе. Дом расположен на первом этаже, ра…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 3
€ 2,650,000
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
5 ванных комнат
467 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
564 м²
€ 1,250,000
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
417 м²
Количество этажей 2
€ 1,137,500
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
13
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты