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Купить вилла в Аликанте, Испания

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67 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 750,000
Великолепная вилла расположена в одном из самых эксклюзивных районов Бенидорма. Эта уникальн…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 550 м²
€ 2,140,000
Кабо-де-Лас-Уэртас Вилла современного стиля и дизайна в одном из лучших районов Кабо-де-л…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 450 м²
€ 3,300,000
Роскошная вилла нового поколения с прекрасным видом на пляж Сан-Хуан. Вилла будет исполнена …
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 93 м²
€ 169,000
Дом в районе Аликанте Эль Моралет, недалеко от Сан Висенте дель Распейг. Дом с 3 спальнями, …
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 350 м²
€ 730,000
Смежный дом в эксклюзивном районе Кала Пальмера, Кабо Уэртас, с частным бассейном и видом на…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 281 м²
€ 590,000
Просторный и светлый дом площадью 270 квадратных метров с необыкновенным видом на море, в эк…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 214 м²
€ 470,000
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
Вилла 8 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 8 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 431 м²
€ 880,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 431.00 м2, участок 2100 м2, дом 1…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 430,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Campo de golf. Общая площадь 300.00 м2, дом 2002 года пост…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 574 м²
€ 990,000
Продаётся дом в Аликанте в районе Vistahermosa. Общая площадь 574.00 м2, участок 1392 м2, до…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 214 м²
€ 470,000
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 242 м²
€ 465,000
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 295,000
Bungalow for sale in Playa San Juan, AlicanteThis bungalow has on the ground floor a large l…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 256 м²
€ 275,000
Вилла с ухоженным земельным участком, на котором растут лимоны, апельсины, мандарины, миндал…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 310 м²
€ 313,000
Продаётся двух этажный дом в районе Аликанте Гольф. Двухквартирный дом с пятью спальнями, ра…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 183 м²
€ 590,000
Отличный таунхаус для одной семьи на продажу в Cabo de las Huertas. Он имеет пять спален, бо…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 389,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
Вилла 3 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 429 м² 1 Этаж
€ 1,590,000
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 193 м² 1 Этаж
€ 500,000
НОВЫЕ ШАЛЕ В ВИСТАГЕРМОЗА (АЛИКАНТЕ) Шале с 4 и 5 спальнями, расположенные в престижном жил…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 214 м² 1 Этаж
€ 550,000
НОВЫЕ ШАЛЕ В ВИСТАГЕРМОЗА (АЛИКАНТЕ) Шале с 4 и 5 спальнями, расположенные в престижном жил…
Вилла 6 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
8 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 3,450,000
Мягкий климат и шикарные пляжи Испании подарят вам бесконечное лето. Особую ценность и уют д…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 600,000
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 500,000
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
Вилла 6 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 650,000
Очаровательная вилла на территории гольф-клуба Аликанте, в одном из самых престижных жилых р…
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 485 м²
€ 795,000
Архитектурный дизайн! Просторный и практичный интерьер. Роскошная терраса с видом на побереж…
Вилла 6 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 314 м² Количество этажей 3
€ 617,000
Сказочная вилла вблизи пляжа Сан-Хуан. Идеальное место для счастливой жизни.Интерьер выполне…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 454 м² Количество этажей 2
€ 1,550,000
Современная вилла невероятно близко к береговой линии! Удачное расположение комплекса из 7 д…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 399 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
Современная вилла на очень близко к береговой линии! Удачное расположение комплекса из 7 дом…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 550 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Предлагаем вашему вниманию отличный дом с великолепной архитектурой высокого класса в прекра…
Вилла 4 спальнив Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
6 ванных комнат 700 м² Количество этажей 2
€ 1,390,000
Шикарная недвижимость в замечательном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Ори…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
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