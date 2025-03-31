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Жильё в Богородск, Россия

4 объекта найдено
Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$89,289
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Квартира в Богородск, Россия
Квартира
Богородск, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
"Продажа уютной квартиры в Богородске: просторная и комфортная жизнь в районе с развитой инф…
$68,455
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Дом в Богородск, Россия
Дом
Богородск, Россия
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается добротный дом и в городе и в стороне, в городе Богородск.   Дом полноценный подьез…
$42,858
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Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. - Расположение: Центр…
$140,475
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