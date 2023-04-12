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Купить недвижимость с бассейном в Польше

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 25/30 Этаж
€ 574,758
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota. Апартаменты находятся на 25 э…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 35/30 Этаж
€ 852,557
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota, 3 комнаты, 2 ванные. Апартаме…

Регионы с недвижимостью на продажу

Великопольское воеводство
Познань
Лодзинское воеводство
gmina Grabow
Нижнесилезское воеводство
Вроцлав
Зомбки
Марки
gmina Komorniki
gmina Piaseczno
gmina Mosina
Пила
gmina Tarnowo Podgorne
Поморское воеводство
Пясечно
Прушкув
gmina Michalowice
Сважендз
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