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Купить недвижимость в Поморское воеводство, Польша

Гданьск
11
Гдыня
3
gmina Pruszcz Gdanski
2
Реда
1
17 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Jankowo Gdanskie, Польша
Дом 4 комнаты
Jankowo Gdanskie, Польша
4 Количество комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 296,812
СЕЙЧАС ЛЮКСУЗИ ДОМ В ИСЗПАНИИ, ЛА МАРИНА, САН-ФУЛГЕНСИОН, модернистский дом, в котором есть …
Квартира 1 спальняв Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 80,121
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по очень привлекательной цене только до …
Квартира 1 комнатав Гдыня, Польша
Квартира 1 комната
Гдыня, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 85,936
Мы представляем однокомнатную квартиру на 3-м этаже площадью 22,79 м2 в Гдыне, улица Герберт…
Квартира 1 спальняв Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 186,302
Мы хотели бы представить вам 2-комнатную квартиру в центре города, недалеко от Мотлавы. К…
Квартира 1 спальняв Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 178,764
Мы рады представить вам 2 комнатную квартиру в непосредственной близости от моря. Недвижи…
Квартира 3 спальнив Гданьск, Польша
Квартира 3 спальни
Гданьск, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 180,837
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 1 спальняв Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 112,353
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 1 комнатав Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 90,028
Мы рады представить вам квартиру по очень привлекательной цене в красивом месте.Здания разли…
Квартира 1 спальняв Гдыня, Польша
Квартира 1 спальня
Гдыня, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 161,890
Инвестиции строятся в представительной части Redłowo в Гдыне известным и надежным разработчи…
Квартира 1 спальняв Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 82,921
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по привлекательной цене. Одним из вел…
Квартира 1 спальняв Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,822
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 2 спальнив Реда, Польша
Квартира 2 спальни
Реда, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 77,302
Представляем вам интересное поместье, которое находится в стадии разработки в самой развиваю…
Квартира 1 спальняв Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 117,019
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 1 комнатав Wislinka, Польша
Квартира 1 комната
Wislinka, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 149,809
Мы рады представить васИнвестиции, которые были созданы здесь в соответствии с уникальными к…
Квартира 2 спальнив Wislinka, Польша
Квартира 2 спальни
Wislinka, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 260,941
Мы рады представить: Инвестиции, которые были созданы здесь в соответствии с уникальными …
Квартира 2 спальнив Гданьск, Польша
Квартира 2 спальни
Гданьск, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 188,806
Мы рады представить вам отличную квартиру в самом сердце старого города, на улице Тартачна, …
Квартира 2 спальнив Гдыня, Польша
Квартира 2 спальни
Гдыня, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 206,332
Инвестиции строятся в представительной части Гдыни Redłowo. Это место предназначено для л…

Параметры недвижимости в Поморское воеводство, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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