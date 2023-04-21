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Продажа недвижимости в Варшаве, Польша

Варшава
1827
1 826 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж
€ 273,982
ПРОВЕРИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ХОДЬБУ! ЧАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 58 кв. Квартира расположена в новом…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/8 Этаж
€ 88,624
Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 44,6 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Alu…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 88,726
Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/11 Этаж
€ 124,420
Предметом предложения является квартира, расположенная в одном из самых востребованных мест …
Дом 3 спальни в Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 232,364
Продажа 4-комнатного дома с садом в Варшаве, Rembertów  #12536 Звоните +48…
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 3/4 Этаж
€ 241,298
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и гардеробом п…
Дом 4 спальни в Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 210,665
Продажа большого дома, 2 минуты от ж/д вокзала, Варшава, Ożarów Mazowiecki #125000…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/10 Этаж
€ 83,666
Продаётся просторная 1-комнатная квартира 31 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Kartagi…
Вилла 5 спален в Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 865,403
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спален в Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 165,470
 Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 118,523
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 6/6 Этаж
€ 73,983
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 20 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Garibald…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 4
€ 70,366
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 31,77 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Gr…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/2 Этаж
€ 83,998
Продаётся у метро уютная 2-х комнатная квартира 37,17 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Ros…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 7/10 Этаж
€ 83,184
Продаётся большая 1-комнатная квартира 33 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Jana Sebas…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/7 Этаж
€ 76,754
Продаются квартиры в Варшаве в жилом комплексе район Ursus Представляем новый жилой комплек…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/8 Этаж
€ 76,234
Продаётся большая 2-х комнатная квартира Варшава, район Ursus, ул. Górna Droga Све…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/10 Этаж
€ 80,413
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 30,9 кв.м. Варшава, район Ursynów, ул. Leoni…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 4
€ 78,861
Продаётся недорогая 2-х комнатная квартира 41,11 кв.м Warszawa Praga-Południe, ул. Grochowsk…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 5/6 Этаж
€ 82,875
#12639 Звоните +48574672833 ( WhatsApp , Viber , Telegram , Facebook )
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/5 Этаж
€ 87,960
Продаётся с отдельной кухней 2-х комнатная квартира 39,36 кв.м Варшава, Ursus, ул. Michała D…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 3/10 Этаж
€ 78,163
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 24,4 кв.м Варшава, район Bielany, ул. Wrzeciono …
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/4 Этаж
€ 91,343
Продаётся 3-х комнатная квартира 47,2 кв. Варшава, район Mokotów, ул. Konstancińska …
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6/6 Этаж
€ 85,817
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 9/10 Этаж
€ 70,682
Продаётся симпатичная студия 24 кв.м Варшава, район Żoliborz, ул. Władysława Broniewskiego …
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1/10 Этаж
€ 87,253
Продаётся 2-х комнатная квартира 42,2 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Kaukaska 2 …
Студия 1 спальня в Варшава, Польша
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 10/10 Этаж
€ 96,287
Продается однокомнатная квартира с балконом (1,72 м2) на 10 этаже 10-ти этажного дома площад…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 3
€ 71,086
Продаётся ухоженная недорогая 1-комнатная квартира 31,61 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. …
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 4 Этаж
€ 108,232
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 43,02 кв.м Варшава, район, Ursus ул. Posag 7 Pan…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная

Варшава — столица и самый большой по населению город Польши. Здесь расположен крупнейший аэропорт страны и два вокзала.

В последние годы Варшава динамично развивается и растет, строятся новые жилые районы и деловые центры. Однако польская столица — это птица Феникс, неоднократно возрождавшаяся из пепла. Архитектура Варшавы — это смесь разных стилей, которые отражают богатую историю Польши. По оценкам ученых, во время войны город был разрушен практически на 90%, однако власти Польши смогли реконструировать и заново отстроить большинство зданий и архитектурных памятников. Чаще всего в качестве наглядного пособия использовались фотографии и архивные материалы.

Своеобразной разделительной гранью истории и современности для города стала река Висла. На левом ее берегу расположены все достопримечательности и Старый город — не зря эту часть Варшавы называют ее сердцем. На правом берегу находится деловой район столицы, здесь строятся новые бизнес- и торговые центры, жилые комплексы. Именно здесь наиболее остро чувствуется влияние Европы на развитие города.

После того как Варшава получила статус главного города республики, стоимость квадратного метра жилья здесь, естественно, выросла. По последним данным, это самый дорогой город Польши. Тем не менее, приобретение жилья в Варшаве — все еще выгодная инвестиция в будущее. Рынок недвижимости определяется высоким спросом среди населения на строящееся жилье. Выбор квартир на вторичном рынке сможет удовлетворить любые предпочтения. Строительство или покупка коммерческой недвижимости интересна для владельцев крупного бизнеса.

Но, даже если приезжать в Варшаву просто на экскурсию, здесь определенно есть, на что посмотреть. Обязательно стоит хоть раз проехать по Королевскому пути, прогуляться по Музею Варшавского восстания, побывать на Рыночной площади и увидеть статую Сирены. Этот город, определенно, не оставит равнодушным.

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