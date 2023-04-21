Варшава — столица и самый большой по населению город Польши. Здесь расположен крупнейший аэропорт страны и два вокзала.

В последние годы Варшава динамично развивается и растет, строятся новые жилые районы и деловые центры. Однако польская столица — это птица Феникс, неоднократно возрождавшаяся из пепла. Архитектура Варшавы — это смесь разных стилей, которые отражают богатую историю Польши. По оценкам ученых, во время войны город был разрушен практически на 90%, однако власти Польши смогли реконструировать и заново отстроить большинство зданий и архитектурных памятников. Чаще всего в качестве наглядного пособия использовались фотографии и архивные материалы.

Своеобразной разделительной гранью истории и современности для города стала река Висла. На левом ее берегу расположены все достопримечательности и Старый город — не зря эту часть Варшавы называют ее сердцем. На правом берегу находится деловой район столицы, здесь строятся новые бизнес- и торговые центры, жилые комплексы. Именно здесь наиболее остро чувствуется влияние Европы на развитие города.

После того как Варшава получила статус главного города республики, стоимость квадратного метра жилья здесь, естественно, выросла. По последним данным, это самый дорогой город Польши. Тем не менее, приобретение жилья в Варшаве — все еще выгодная инвестиция в будущее. Рынок недвижимости определяется высоким спросом среди населения на строящееся жилье. Выбор квартир на вторичном рынке сможет удовлетворить любые предпочтения. Строительство или покупка коммерческой недвижимости интересна для владельцев крупного бизнеса.

Но, даже если приезжать в Варшаву просто на экскурсию, здесь определенно есть, на что посмотреть. Обязательно стоит хоть раз проехать по Королевскому пути, прогуляться по Музею Варшавского восстания, побывать на Рыночной площади и увидеть статую Сирены. Этот город, определенно, не оставит равнодушным.