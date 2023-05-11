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Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
gmina Komorniki
Жильё в gmina Komorniki, Польша
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26 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
2
39 м²
€ 73,477
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
4
110 м²
€ 154,700
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
4
180 м²
€ 197,097
Дом 3 спальни
Plewiska, Польша
3
140 м²
€ 175,173
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
3
66 м²
€ 102,385
Дом 5 спален
Plewiska, Польша
5
140 м²
€ 219,021
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
4
91 м²
€ 120,363
Дом 5 спален
Plewiska, Польша
5
170 м²
€ 339,823
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
3
51 м²
€ 96,247
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
3
80 м²
€ 164,430
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
3
51 м²
€ 98,220
Дом 6 спален
Chomecice, Польша
6
148 м²
€ 214,856
Квартира 2 спальни
Plewiska, Польша
2
50 м²
€ 100,631
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
4
91 м²
€ 128,256
Дом 4 спальни
Chomecice, Польша
4
122 м²
€ 131,325
Квартира 2 спальни
Leczyca, Польша
2
33 м²
€ 74,323
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
2
37 м²
€ 59,195
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
3
77 м²
€ 127,160
Дом 3 спальни
Plewiska, Польша
3
77 м²
€ 127,160
Дом 5 спален
Wiry, Польша
5
210 м²
€ 252,127
Дом 4 спальни
Leczyca, Польша
4
128 м²
€ 282,820
Дом 7 спален
Wiry, Польша
7
202 м²
€ 257,608
Квартира 3 спальни
Wiry, Польша
3
64 м²
€ 142,506
Дом 7 спален
Wiry, Польша
7
204 м²
€ 248,838
Дом 6 спален
Wiry, Польша
6
457 м²
€ 427,519
Дом 5 спален
Chomecice, Польша
5
135 м²
€ 210,471
Параметры недвижимости в gmina Komorniki, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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