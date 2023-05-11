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Жильё в gmina Komorniki, Польша

26 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Gluszyna Lesna, Польша
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
Количество спален 2
Площадь 39 м²
€ 73,477
Дом 4 спальни в Walerianowo, Польша
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
Количество спален 4
Площадь 110 м²
€ 154,700
Дом 4 спальни в Walerianowo, Польша
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
Количество спален 4
Площадь 180 м²
€ 197,097
Дом 3 спальни в Plewiska, Польша
Дом 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 175,173
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 66 м²
€ 102,385
Дом 5 спален в Plewiska, Польша
Дом 5 спален
Plewiska, Польша
Количество спален 5
Площадь 140 м²
€ 219,021
Квартира 4 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 4
Площадь 91 м²
€ 120,363
Дом 5 спален в Plewiska, Польша
Дом 5 спален
Plewiska, Польша
Количество спален 5
Площадь 170 м²
€ 339,823
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 51 м²
€ 96,247
Квартира 3 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 80 м²
€ 164,430
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 51 м²
€ 98,220
Дом 6 спален в Chomecice, Польша
Дом 6 спален
Chomecice, Польша
Количество спален 6
Площадь 148 м²
€ 214,856
Квартира 2 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 2 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 2
Площадь 50 м²
€ 100,631
Квартира 4 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 4
Площадь 91 м²
€ 128,256
Дом 4 спальни в Chomecice, Польша
Дом 4 спальни
Chomecice, Польша
Количество спален 4
Площадь 122 м²
€ 131,325
Квартира 2 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 2 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 74,323
Квартира 2 спальни в Gluszyna Lesna, Польша
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
Количество спален 2
Площадь 37 м²
€ 59,195
Квартира 3 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 77 м²
€ 127,160
Дом 3 спальни в Plewiska, Польша
Дом 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 77 м²
€ 127,160
Дом 5 спален в Wiry, Польша
Дом 5 спален
Wiry, Польша
Количество спален 5
Площадь 210 м²
€ 252,127
Дом 4 спальни в Leczyca, Польша
Дом 4 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 4
Площадь 128 м²
€ 282,820
Дом 7 спален в Wiry, Польша
Дом 7 спален
Wiry, Польша
Количество спален 7
Площадь 202 м²
€ 257,608
Квартира 3 спальни в Wiry, Польша
Квартира 3 спальни
Wiry, Польша
Количество спален 3
Площадь 64 м²
€ 142,506
Дом 7 спален в Wiry, Польша
Дом 7 спален
Wiry, Польша
Количество спален 7
Площадь 204 м²
€ 248,838
Дом 6 спален в Wiry, Польша
Дом 6 спален
Wiry, Польша
Количество спален 6
Площадь 457 м²
€ 427,519
Дом 5 спален в Chomecice, Польша
Дом 5 спален
Chomecice, Польша
Количество спален 5
Площадь 135 м²
€ 210,471

Параметры недвижимости в gmina Komorniki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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