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Жильё в Нижнесилезское воеводство, Польша

Вроцлав
63
Гмина Вишня-Мала
2
Гмина Собутка
2
Гмина Длуголенка
1
Гмина Зомбковице-Слёнске
1
Зомбковице-Слёнске
1
Легница
1
70 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Зомбковице-Слёнске, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбковице-Слёнске, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 4
€ 107,669
Продается светлая 3 комнатная квартира в Варшаве #12308 Звоните +48574672833 ( WhatsAp…
Дом 3 спальни в Легница, Польша
Дом 3 спальни
Легница, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 326,533
Продается отличный дом с террасой в Варшаве, Waver #12558 Звоните +48574672833 ( Whats…
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
84 м²
€ 171,559
Продается уникальная 4-комнатная квартира с 2 балконами во Вроцлаве, на улице Cynamonowa: – …
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 141,335
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 147,640
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
62 м²
€ 121,765
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Дом 6 спален в Вроцлав, Польша
Дом 6 спален
Вроцлав, Польша
216 м²
€ 228,310
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
48 м²
€ 112,850
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
68 м²
€ 291,367
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 100,021
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
57 м²
€ 76,103
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
44 м²
€ 127,201
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
73 м²
€ 113,068
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
61 м²
€ 136,986
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 147,640
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
85 м²
€ 210,915
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
54 м²
€ 108,502
Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
320 м²
€ 761,033
Дом в Ligota Piekna, Польша
Дом
Ligota Piekna, Польша
300 м²
€ 782,777
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
65 м²
€ 136,768
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
58 м²
€ 105,240
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
63 м²
€ 146,771
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
66 м²
€ 125,027
Квартира 3 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
56 м²
€ 127,245
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
69 м²
€ 120,026
Квартира 4 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 85,888
Дом 4 спальни в Вроцлав, Польша
Дом 4 спальни
Вроцлав, Польша
104 м²
€ 293,541
FOR SALE: An extreme terraced house located in the Jagodno estate in the Krzyki district. Th…
Дом 5 спален в Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
319 м²
€ 337,029

Параметры недвижимости в Нижнесилезское воеводство, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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