ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Нижнесилезское воеводство
Жильё в Нижнесилезское воеводство, Польша
Вроцлав
63
Гмина Вишня-Мала
2
Гмина Собутка
2
Гмина Длуголенка
1
Гмина Зомбковице-Слёнске
1
Зомбковице-Слёнске
1
Легница
1
Очистить
70 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Зомбковице-Слёнске, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 4
€ 107,669
Продается светлая 3 комнатная квартира в Варшаве #12308 Звоните +48574672833 ( WhatsAp…
Дом 3 спальни
Легница, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 326,533
Продается отличный дом с террасой в Варшаве, Waver #12558 Звоните +48574672833 ( Whats…
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
84 м²
€ 171,559
Продается уникальная 4-комнатная квартира с 2 балконами во Вроцлаве, на улице Cynamonowa: – …
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 141,335
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 147,640
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
62 м²
€ 121,765
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Дом 6 спален
Вроцлав, Польша
216 м²
€ 228,310
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
48 м²
€ 112,850
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
68 м²
€ 291,367
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 100,021
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
57 м²
€ 76,103
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
44 м²
€ 127,201
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
73 м²
€ 113,068
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
61 м²
€ 136,986
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 147,640
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
85 м²
€ 210,915
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
54 м²
€ 108,502
Дом
Вроцлав, Польша
320 м²
€ 761,033
Дом
Ligota Piekna, Польша
300 м²
€ 782,777
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
65 м²
€ 136,768
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
58 м²
€ 105,240
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
63 м²
€ 146,771
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
66 м²
€ 125,027
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
56 м²
€ 127,245
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
69 м²
€ 120,026
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 147,640
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 85,888
Дом 4 спальни
Вроцлав, Польша
104 м²
€ 293,541
FOR SALE: An extreme terraced house located in the Jagodno estate in the Krzyki district. Th…
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
319 м²
€ 337,029
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Нижнесилезское воеводство, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты