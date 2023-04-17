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  5. gmina Lomianki

Купить недвижимость в gmina Lomianki, Польша

Ломянки
8
9 объектов найдено
Квартирав Ломянки, Польша
Квартира
Ломянки, Польша
57 м² 1/4 Этаж
€ 119,645
Продаётся красивая 2-х комнатная квартира 57,3 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ul. Wiślan…
Квартира 1 спальняв Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 110,533
Продаётся 2-х комнатная квартира 56,4 кв.м в спокойном пригороде Варшавы г. Łomianki, ул. Wi…
Квартира 3 спальнив Ломянки, Польша
Квартира 3 спальни
Ломянки, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 1/3 Этаж
€ 155,531
Продаётся большая 4-х комнатная квартира 88,31 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Baczyń…
Квартира 1 спальняв Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/4 Этаж
€ 113,090
Продаётся в комплексе 2-х комнатная квартира 59 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Wiśla…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Lomianki Dolne, Польша
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Lomianki Dolne, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 160,890
Продается светлая, просторная двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 77,14 м2 с ба…
Особняк 4 спальнив Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 675,511
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальнив Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м² Количество этажей 1
€ 906,175
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 4 спальнив Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м² Количество этажей 2
€ 1,320,467
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
Таунхаус 3 спальнив Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 140,512
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…

Параметры недвижимости в gmina Lomianki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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